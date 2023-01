La tenue ethnique de Suniel Shetty pour le mariage d’Athiya-KL Rahul semble parfaite pour les utilisateurs en ligne

La fille de Suniel Shetty et l’acteur de Bollywood Athiya Shetty se sont mariés avec le joueur de cricket indien KL Rahul le 23 janvier. Après le couple, Suniel Shetty a partagé quelques photos du mariage sur Instagram où il pouvait être vu aux côtés de sa femme Mana Shetty et des parents de KL Rahul, le Dr KN Lokesh et Rajeshwari Lokesh. Tous se tenaient derrière les époux pour les bénir pendant la phéras. Cependant, ce qui est devenu le centre d’attraction, c’est la façon dont l’acteur de 61 ans s’est habillé pour le mariage de sa fille dans une coupe ethnique appropriée que les internautes ne pouvaient s’empêcher d’admirer !

Une utilisatrice de Twitter, Iva Dixit, a partagé la photo du mariage de KL Rahul-Athiya Shetty et a souligné qu’elle ne pouvait s’empêcher de penser à la tenue de Suniel Shetty en tant que couleur, le col haut boutonné de la courte kurta et la paire ‘panche’ avait l’air tout à fait parfait pour le mariage. L’acteur de Dhadkan portait une kurta simpliste de couleur beige avec un vesti (un type de sarong porté comme vêtement inférieur par les hommes, en particulier au Tamil Nadu) et a complété son look avec un ensemble élaboré de colliers. La façon dont sa tenue subtile se tenait au-dessus des bases du mariage a fait tomber les internautes complètement amoureux.

“Désolé, je n’ai littéralement pas cessé de penser à toute la crise de Suniel Shetty au mariage de sa fille. La couleur! Les proportions ! Le col haut boutonné ! a écrit la femme sur le site de micro-blogging. Elle a ajouté: “Puis-je simplement dire à quel point il est agréable de voir une combinaison de kurta et de panche en coton sur mesure sur une célébrité. Ça aussi lors d’un mariage ???? Pas une seule offense zari zardozi sur lui ! ÉLÉGANT.”

Bientôt, Desis a commencé à publier des détails complexes sur les vêtements traditionnels de Shetty alors que l’un d’eux a commenté: “Le panche avec des diamants polki + rudraksha est d’un niveau différent”. “Les tenues du sud de l’Inde sont les meilleures (je suis un nordiste et j’en ai marre des sherwani et des lehengas). Leurs saris omg. Athiya aurait dû s’habiller comme une mariée Tulu… mais c’est son choix et son mariage, je suppose », a fait remarquer un autre utilisateur.

Les louanges ont été absolument insuffisantes pour l’acteur connu pour sa forme physique et sa façon de vieillir comme du “bon vin”. D’autres commentaires sur le post étaient du style “bhai, il a l’air si pimpant, j’adore l’ambiance qu’il dégage”, “J’ai surtout aimé sa tenue vestimentaire”, “Il est en train de le tuer ! Surtout à cet âge-là, et étant le père de la mariée » et ainsi de suite.

