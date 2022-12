La tenue en denim double de Megan Fox avec Machine Gun Kelly sur Jimmy Kimmel – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RB/Bauergriffin.com/MEGA

Megan Fox nous surprend toujours avec ses tenues et son dernier look est peut-être notre préféré. L’homme de 36 ans accompagné Mitrailleuse Kelly32 ans, pour son apparition sur Jimmy Kimmel en direct quand elle portait une tenue en denim double comprenant une paire de jeans déchirés baggy avec un haut argenté sans bretelles et une veste en jean baggy sur le dessus. Pendant ce temps, MGK a choisi de porter un costume de peintre beige avec la moitié inférieure du pantalon coupée.

Megan a porté une paire de jeans larges taille haute Givenchy bleu foncé qui étaient couverts de déchirures sur le devant. Elle a stylisé son jean avec un haut péplum argenté sans bretelles avec un décolleté décolleté et a enfilé une veste en jean ample par-dessus. Elle a complété son look avec une paire de talons à plateforme argentés métalliques et un glamour magnifique.

Quant à MGK, il a porté une combinaison beige ample avec des poches sur le devant de la poitrine et une ceinture en cuir noir autour de la taille avec des œillets argentés. La moitié inférieure de son pantalon baggy était coupée juste en dessous de ses genoux et il a stylisé la pièce avec un collier ras du cou noir et des bottes à lacets marron clair Rick Owens x Dr Martens Men Quad Sole Calf Length Boots.

Dans son interview sur l’émission, MGK a partagé une histoire amusante sur Megan, et comment il a commencé à apprendre à cuisiner pour elle parce qu’elle a de nombreuses restrictions alimentaires qui rendent difficile de manger dans les restaurants. “Elle voulait vraiment des brioches à la cannelle sans gluten et sans noix de coco, alors j’ai noté la recette, je suis allé au magasin, j’ai obtenu tous les ingrédients et je fais cet énorme engagement de brioches à la cannelle”, a-t-il déclaré. Cependant, il s’est vite rendu compte qu’il n’avait pas de plaques à pâtisserie.

Il a ensuite admis qu’il avait récemment découvert que son voisin était Michael B.Jordanie alors il l’a appelé pour emprunter des plaques à pâtisserie, il n’était pas à la maison mais il lui a dit d’aller chez lui et de les récupérer. Il les a ensuite faites et les lui a présentées et elle a dit qu’elles étaient bonnes mais qu’il pensait qu’elles étaient mauvaises. Alors, Megan est allée faire une course avec les enfants et quand elle est revenue, ils étaient tellement excités de les manger, mais il a admis qu’il avait “tellement honte de ses brioches à la cannelle” qu’il les a tous jetés. Quand les enfants et Megan ont découvert cela, ils étaient tellement bouleversés et il a plaisanté en disant que c’était toujours un sujet douloureux entre eux.

