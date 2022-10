Taipei accueille le dernier forum mondial sur la démocratie – mais la soi-disant démocratie taïwanaise est une farce

La 11e Assemblée mondiale du Mouvement mondial pour la démocratie a débuté cette semaine, prévue du 24 au 27 octobre, à Taipei. La réunion, parrainée par le National Endowment for Democracy (NED) des États-Unis, verra quelque 300 délégués de 70 pays participer à des discussions sur les défis des acteurs autoritaires et les efforts visant à renforcer la démocratie dans le monde.

Le thème de cette année est « Revendiquer l’avenir démocratique : Unifier les voix pour une nouvelle frontière » et comprendra des discussions sur les moyens de lutter contre la désinformation, la mobilisation des efforts démocratiques et la manière de renforcer la solidarité entre les alliances démocratiques.

Le président de la NED, Damon Wilson, a déclaré en mars, lors de l’annonce de Taipei comme lieu de la dernière édition de ce forum, que “Taïwan soit au centre d’un programme mondial pour la liberté, dans le cadre de l’intégration de la perspective taïwanaise dans le monde, en veillant à ce que Taïwan soit une plaque tournante pour les démocrates.

La NED, financée principalement par le budget américain, est connue pour « promouvoir la démocratie » de manière sélective en poursuivant divers efforts antigouvernementaux dans des pays considérés comme « antagonistes » par Washington, dans des régions du monde entier, y compris l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Est Europe et Asie.















Mais mis à part le modus operandi de la NED, le choix de Taipei comme centre de ce débat suscite de sérieuses interrogations compte tenu des carences démocratiques de la région. D’une part, la base constitutionnelle de la soi-disant démocratie taïwanaise est fragile. Comme l’universitaire Chien-Chih Lin l’a décrit dans un article de blog de 2018 pour l’Association internationale de droit constitutionnel, “La Constitution de la République de Chine (Constitution ROC) contient et consacre plusieurs éléments antidémocratiques qui prolongent l’idéologie et l’hégémonie de la politique auto-trompeuse d’une seule Chine.”

Même si Taiwan en tant qu’entité autonome a été officiellement démocratisée en 1987 après une période de plusieurs décennies de loi martiale qui a suivi la défaite du Kuomintang (KMT) pendant la guerre civile chinoise, les changements constitutionnels qui ont facilité cela étaient discutables. Comme l’écrit le chercheur, les premiers représentants de l’Assemblée nationale, chargés de modifier la constitution du ROC, ont été élus en Chine continentale en 1948 et ont servi jusqu’en 1991 – ce qui soulève des questions sur ces changements dans le contexte des réalités politiques et des nécessités à Taiwan. en tant qu’unité politique indépendante.

“Même après 1991, lorsque les représentants ont été élus uniquement par le peuple taïwanais, les malversations électorales, telles que l’achat de votes et la tricherie, étaient endémiques, en partie parce que Taïwan était au début de la transition politique et que la démocratie était loin d’être mature à cette époque”. poursuit-il en notant “puisque l’Assemblée nationale a monopolisé le pouvoir d’amender la Constitution, la” recherche de rente constitutionnelle “était répandue : les représentants n’amenderaient pas la Constitution à moins qu’ils ne reçoivent quelque chose en échange.”

Étant donné que la constitution du ROC maintient toujours qu’il est le seul gouvernement légitime de l’ensemble de la Chine – c’est-à-dire que Taiwan n’est pas séparé de la Chine mais plutôt une partie inaliénable de celle-ci – cela signifie que tout « indigénisation » de la constitution pour s’adapter à Taiwan ne pouvait être interprétée que comme l’indépendance de Taiwan. Cela pourrait entraîner une intervention militaire immédiate du continent, qui est devenue plus saillante après la loi anti-sécession de Pékin de 2005, qui légalise l’usage de la force contre toute tentative de séparer légalement Taiwan du continent.

C’est pourquoi les amendements constitutionnels successifs se sont inscrits dans le contexte d’une éventuelle réunification de la Chine, qui sape fondamentalement le concept d’une démocratie taïwanaise indépendante. Cela indique, à tout le moins, que la démocratie taïwanaise est immature – mais surtout une farce dans sa base constitutionnelle.

La nature farfelue de la démocratie « vibrante » de l'île devient plus claire lorsque les événements actuels précipités par le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir sont examinés. Par exemple, le DPP a autorisé l'importation de porc contenant de la ractopamine – une substance interdite en Chine et dans l'Union européenne – en provenance des États-Unis sans consulter le Yuan législatif. La chaîne de télévision taïwanaise Chung Tien Television (CTiTV), qui s'opposait au DPP, a perdu sa licence de diffusion dans des circonstances douteuses.















Adopter des politiques contre les intérêts de la santé publique sans consultation législative appropriée et interdire les médias d’opposition sont certainement des actions contraires à une démocratie saine et fonctionnelle au 21e siècle. Cela est également vrai lorsque le DPP prétend avoir un engagement fort en faveur de la «démocratie» et des «droits de l’homme» tout en gardant, par exemple, les vaccins Covid-19 développés par la Chine hors de la portée de ses résidents en même temps qu’il bouffe les États-Unis – fabriquait des armes comme un porc insatiable.

Pour le dire simplement, les responsables taiwanais font dérailler la démocratie ; ils ne le facilitent pas. Taipei n’est certainement pas une plaque tournante de la démocratie. Comme les responsables américains l’ont décrit au New York Times plus tôt ce mois-ci, Taïwan est simplement en train de devenir un “dépôt d’armes géant» visait à entraîner la Chine continentale dans une guerre par procuration, affaiblissant ainsi la position géopolitique favorable de Pékin par rapport à Washington et semant des destructions incommensurables. Ce dernier forum NED à Taipei vise à faciliter cet objectif en séparant le monde en camps « autoritaires » et « démocratiques » qui ne signifient rien d’autre que la fidélité d’un État aux seigneurs yankees.

De tels échanges avec Taipei visent à légitimer la position de Taiwan en tant que « démocratie », par exemple, en tant qu’entité politique qui s’inscrit dans le programme de politique étrangère de Washington.