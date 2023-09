La tenue de Roger Federer lors de la 20e course au titre majeur devrait rapporter 35 000 USD aux enchères en ligne

Vous recherchez un moyen « bon marché » d’accéder au marché lucratif des souvenirs sportifs ? L’une des tenues portées par Roger Federer pourrait être votre ticket.

Pas n’importe quelle chemise ou short, bien sûr. Une vente aux enchères en ligne qui débute mercredi propose une tenue de Federer de sa série gagnante à l’Open d’Australie 2018.

C’était son 20e et dernier titre du Grand Chelem.

La tenue fabriquée par Nike « devrait rapporter jusqu’à 35 000 $ », a déclaré Prestige Memorabilia. Les deux articles sont signés par le grand suisse, qui a pris sa retraite il y a un an.

Clôture des enchères le 8 octobre.

Une carte de baseball Mickey Mantle en parfait état s’est vendue pour 12,6 millions de dollars en août 2022. Cela a battu le record du souvenir sportif vendu aux enchères le plus cher établi quelques mois plus tôt, lorsque le maillot porté par Diego Maradona lorsqu’il a marqué le controversé « Main de Dieu ». « Le but contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 a coûté 9,3 millions de dollars.

Pendant ce temps, Federer a laissé entendre qu’il pourrait un jour devenir capitaine de l’équipe Europe à la Lave Cup.

« Il y a quelque chose en moi qui fait partie de l’équipe Europe », a déclaré Federer. « Je suis heureux si le monde gagne, ne vous méprenez pas, mais d’une manière ou d’une autre, je peux le ressentir au plus profond de moi : je veux que l’Europe gagne.

« J’aime être dans la sphère du tennis. Peut-être qu’un jour, je serai le capitaine de l’équipe. Il n’y a rien de prévu pour l’instant, mais je pense que ça pourrait être plutôt sympa. »

Bjorn Borg est actuellement capitaine de l’équipe Europe.

« Voir la camaraderie, des gens de différents pays se réunir dans une équipe, comme moi et Rafa ou moi et Novak, a été merveilleux », a déclaré Federer.

« Voir le plaisir et la joie que Borg et McEnroe ont apporté aux équipes, mais aussi à quel point ils apprécient leur rôle, a été formidable. Je suis très enthousiasmé par les doubles de la Laver Cup, car il y a généralement des équipes que nous n’avons pas vues. J’aime juste les combinaisons de superstars », a-t-il ajouté.

