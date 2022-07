La tenue de nattes et de flanelle de Gwen Stefani à ‘Jimmy Kimmel’: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RB/Bauergriffin.com/MEGA

Gwen Stefani porte toujours une tenue unique et c’est exactement ce qu’elle a fait lorsqu’elle était l’invitée musicale de Jimmy Kimmel en direct. La femme de 52 ans avait ses cheveux blonds platine dans un tas de nattes différentes alors qu’elle portait un ensemble de flanelle rouge et bleu dépareillé.

Plus à propos Gwen Stefani

Les cheveux de Gwen ont été coiffés par un coiffeur, Suzette “Boozer”, qui a jeté ses cheveux dans un tas de nattes en commençant par le haut devant et sur les côtés et à l’arrière. Pendant ce temps, son maquillage a été fait par Ernesto Casillas qui lui a donné un smokey eye sensuel avec une lèvre rose brillante.

Quant à sa tenue, elle a bercé une chemise boutonnée en flanelle bleu et rouge bouffante rentrée dans une paire de pantalons taille haute en flanelle soyeuse avec une taille élastique à cordon de serrage et des fermetures à glissière argentées sur les côtés. Elle a glissé son pantalon dans une paire de bottes à talons en cuir blanc clouté et à franges et a ajouté une paire de bretelles pour accrocher à l’arrière de son pantalon.

Les tenues les plus sexy de Gwen Stefani : ses looks les plus sexy sur le tapis rouge, les concerts et les festivals

Plus tard dans la nuit, Gwen est montée sur scène avec Sean Paul quand elle a porté une autre tenue fabuleuse. Elle a enfilé un haut court à dos nu en or métallique composé de fils à franges drapés découpés sur sa poitrine, révélant une peau abondante. Elle a stylisé le haut avec une paire de collants noirs en résille taille haute avec un pantalon taille haute sur le dessus.

Le pantalon comportait deux boutons à la taille et des rayures gris clair sur les côtés des jambes. Elle a accessoirisé avec d’énormes boucles d’oreilles pendantes en boule d’or, des manchettes en or et des bracelets.