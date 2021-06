Une infirmière anti-vax a fait une tentative infructueuse dans l’Ohio pour prouver que le vaccin Covid-19 rend les gens magnétiques. Elle comparaissait dans le cadre de la tentative de la législature républicaine de l’État de faire avancer le projet de loi 248, qui empêcherait les écoles et les entreprises de demander aux gens s’ils sont vaccinés. Selon l’infirmière, elle « a découvert » quelque chose sur les « cristaux de vaccin magnétiques » pendant le déjeuner. Dans son témoignage, elle a déclaré : « Oui, les vaccins font du mal aux gens. Au fait, je viens de découvrir quelque chose quand j’étais en train de déjeuner, et je voulais te le montrer. Vous parliez du Dr. [Sherri] Le témoignage de Tenpenny sur les cristaux de vaccin magnétiques ? C’est donc ce que j’ai découvert, j’ai une clé et une épingle à cheveux ici. Expliquez-moi pourquoi la clé me ​​colle à la peau. »

L’infirmière a ensuite sorti une clé et une épingle à cheveux et a tenté de coller l’épingle sur sa poitrine. La clé se colla à sa poitrine pendant une seconde. Elle a dit : « Expliquez-moi pourquoi la clé me ​​colle à la peau. Ça colle aussi à mon cou. » Elle a ensuite tenté plusieurs tentatives infructueuses pour coller la clé et l’épingler à son cou.

Wow. Une infirmière anti-vaccin de l’Ohio a tenté de prouver la théorie du magnétisme des vaccins devant un comité législatif de l’État. La manifestation ne s’est pas déroulée comme prévu pic.twitter.com/0ubELst4E8— Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) 9 juin 2021

Alors que la vidéo devenait virale, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de s’amuser et de publier des réactions hilarantes sur les réseaux sociaux.

Plus tôt, le Dr Sherri Tenpenny, médecin de Cleveland et anti-vaxxer, a déclaré aux législateurs que le vaccin magnétise les gens et « s’interface » avec les tours cellulaires 5G. Indépendant a rapporté qu’elle a également affirmé que plus de 5000 personnes étaient décédées aux États-Unis à cause des vaccins.

Les rumeurs selon lesquelles des personnes deviendraient «magnétiques» ont également fait le tour des médias sociaux en Inde. Démystifiant les affirmations, le compte Twitter officiel du Press Information Bureau (PIB) a informé les internautes que prendre le jab contre la maladie mortelle était, en fait, sûr .

« Les vaccins COVID-19 ne rendent PAS les gens magnétiques et sont complètement SRS », a tweeté le compte.

