La tentative d’une femme malaisienne de préparer un gâteau le jour du Nouvel An chinois tourne mal, les internautes sont laissés à l’écart

Le festin somptueux qui accompagne les célébrations du Nouvel An chinois exige un dessert tout aussi somptueux, mais pour une femme malaisienne, cela s’est avéré être un incident hilarant qui est maintenant partagé par les internautes. Une page Facebook intitulée Goldfish Fanatics a partagé un article le 13 février 2021, qui montrait comment la tentative d’une femme de créer un poisson rouge inspiré du Nouvel An chinois à Pau s’est avérée être un poisson gonflé.

La publication Facebook a également partagé des photos de la création culinaire avant et après son entrée dans le four. Le message a reçu plus de 5,1 000 mentions J’aime et a été partagé plus de 14 000 fois sur Facebook, les internautes étant laissés à l’écart. Alors que certains utilisateurs essayaient d’être encourageants et appelaient le gâteau « mignon », d’autres l’appelaient ce qu’il était, un « puffer rose ». L’un des utilisateurs a comparé le produit final à une version mini d’un porcelet, « Cela ressemble à un mini », a écrit Marufa Sumi. Alors qu’un autre utilisateur l’a comparé à une salamandre.

Pour certains, les images étaient une représentation visuelle de ce à quoi elles ressemblaient avant et après le verrouillage du coronavirus depuis l’année dernière, comme l’a commenté Amy Tam, « Lol c’est moi avant et après le verrouillage de Covid19 ». Certains utilisateurs ont eu la gentillesse d’envoyer quelques suggestions sous forme de commentaire mentionné: « Excellent travail sur la création initiale! Désolé que cela ne se soit pas bien passé. Avez-vous pensé à faire du poisson rouge Jello? Faites juste un moule. »

Le message a été initialement partagé par un utilisateur nommé PeiFoon Sim le 12 février 2021 qui a sous-titré son message en chinois disant qu’elle avait essayé de faire un gâteau en forme de poisson rouge, mais quand il est sorti du four, elle a été surprise du résultat. Commentant le message original, Jessie Goddard a écrit que le gâteau cuit au four est « adorablement effrayant ».

La fête du Nouvel An chinois est incomplète sans le traditionnel Nian Gao qui est fait de riz gluant gluant ou de farine de riz sucré. Le gâteau que PeiFoon Sim essayait de préparer était un de ces gâteaux du Nouvel An qui symbolise la longue vie et la bonne chance.