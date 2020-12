Combien de masques jetables faut-il pour fabriquer un tabouret? Kim Ha-neul sait qu’il en faut 1500.

Gêné par les déchets causés par les masques jetables, dont beaucoup sont en polypropylène, l’étudiant sud-coréen en design de meubles a mis au point une solution écologique, en les fondant pour en faire des tabourets qu’il appelle «Stack and Stack».

« Le plastique est recyclable, alors pourquoi ne pas recycler les masques faciaux, qui sont en plastique? » dit le joueur de 23 ans.

En juin, Kim a installé une boîte de collecte de masques dans son école, l’Université Kaywon d’Art et de Design à Uiwang, au sud de Séoul. Il a depuis rassemblé 10 000 masques usagés et a également reçu plus d’une tonne de masques défectueux d’une usine.

Pour réduire le risque de coronavirus transmission, Kim les garde en stock pendant au moins quatre jours. Ensuite, retirant les bandes élastiques et les fils, il utilise un pistolet thermique sur les masques dans un moule, les faisant fondre à des températures supérieures à 300 degrés Celsius (570 degrés Fahrenheit).

Le résultat? Tabourets à trois pieds de 45 cm (18 pouces) recyclés à partir de masques blancs, roses, bleus et noirs, que Kim a montrés dans son exposition de fin d’études.

Ensuite, Kim espère fabriquer d’autres meubles à partir de masques recyclés tels qu’une chaise, une table ou des lumières. Il exhorte également le gouvernement et les entreprises privées à recycler les masques faciaux en mettant en place une boîte séparée pour leur collecte.

Rien qu’en septembre, la Corée du Sud a produit plus d’un milliard de masques à usage domestique, selon les données du gouvernement.

Bien que les tabourets ne soient pas encore à vendre, les camarades ont été impressionnés par l’idée et la conception rugueuse.

« Il a un message si fort », a déclaré l’étudiant en art Park Sung-chan, 20 ans. « Cela nous rappellera ce que nous avons vécu en 2020 avec le coronavirus et est également écologique. «