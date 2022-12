La tentative d’un couple de personnes âgées d’obtenir un selfie parfait dans le métro vous fera sourire

L’amour ne vieillit pas et ce clip viral d’un couple de personnes âgées cliquant sur des selfies dans un métro n’est qu’une réaffirmation de ce fait. Le clip, publié sur Instagram, montre le couple essayant d’obtenir le selfie parfait. Sans penser au jugement, ils essaient patiemment plusieurs poses et différents angles de caméra pour obtenir un clic droit. Le texte partagé avec la vidéo a révélé que la vidéo avait été capturée à l’intérieur du métro de Kolkata. Dans la vidéo, la femme assure au mari qu’ils réussiront une bonne photo et l’homme continue d’essayer. Enfin, avant d’atteindre les destinations, ils se lèvent pour poser et enfin obtenir leur « bonne photo ». La légende, postée avec le clip, disait : « Attendez la bonne photo. La vie s’améliore un peu avec la bonne personne, n’est-ce pas ? »

La vidéo a été publiée le 21 novembre et a suscité beaucoup d’intérêt sur les réseaux sociaux, car beaucoup ont partagé l’adorable bobine.

Regardez la vidéo ici-

La vidéo a enregistré plus de 4,5 millions de vues ainsi qu’un flot de réactions d’utilisateurs de médias sociaux qui ne pouvaient s’empêcher de jaillir de ces moments adorables. Dans les commentaires, un internaute a identifié le vieux couple et écrit : « Ces deux personnes sont toutes les deux médecins. La dame est mon amie d’école. Un ami très proche avec qui je suis ami depuis plus de 40 ans. Merci d’avoir capturé cela ».

Un autre commentaire disait: “C’est une histoire d’amour juste là”.

Quelques-uns des commentaires ont estimé que l’administrateur aurait dû cliquer sur leur photo, ce à quoi un autre utilisateur a répondu que cela aurait gâché leur moment ensemble.

“Les gens qui commentent ‘help kar deta’ bien sûr que non. Ils s’amusent et grandissent ensemble et c’est tout ce qui compte à la fin de la journée. J’apprécie l’administrateur de ne pas créer une situation embarrassante en offrant de l’aide. Ils l’ont fait en capturant le petit moment mignon par eux-mêmes », a répondu l’utilisateur.

