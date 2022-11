La tentative du Venezuela de sauver un “diplomate” des accusations américaines prend un coup

MIAMI (AP) – Pendant deux ans, le gouvernement socialiste du Venezuela s’est battu pour extraire du système de justice pénale américain un homme d’affaires initié qui, selon lui, était en mission ultra-secrète pour s’allier à l’Iran lorsqu’il a été arrêté sur mandat américain lors d’un ravitaillement de routine. en Afrique.

Mais la campagne pour obtenir la libération d’Alex Saab Moran a subi un coup dur lundi lorsque les procureurs américains ont présenté des documents mettant en doute les preuves de la défense sous-tendant sa demande d’immunité diplomatique contre les poursuites.

La réponse des procureurs à la requête de Saab visant à rejeter une inculpation pénale de Miami pour blanchiment d’argent soulève des questions sur le moment et la manière dont le président vénézuélien Nicolas Maduro aurait nommé Saab comme envoyé spécial du gouvernement.

Ils comprennent une copie du prétendu passeport diplomatique de Saab avec une photo et une signature correspondant à un autre passeport non diplomatique délivré près de deux ans plus tard – indiquant une possible « falsification », selon les procureurs.

Les procureurs ont également obtenu de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis une copie imprimée du Journal officiel vénézuélien du 26 avril 2018, qui contredit une version électronique de la même édition spéciale – n ° 6 373 – produite par des avocats de la défense censés montrer que Saab avait été nommé envoyé spécial par décret présidentiel.

“Ce fait remet en question de manière significative si le régime de Maduro a effectivement nommé Saab Moran comme son envoyé spécial, et suggère plutôt qu’il s’agissait d’une histoire fabriquée”, affirment les procureurs Kurt Lunkenheimer de Miami et Alex Kramer de Washington dans leur réponse.

Un avocat de Saab a refusé de commenter.

L’arrestation de Saab à l’été 2020 lors d’un ravitaillement en carburant au Cap-Vert a été présentée à l’époque par Washington comme une réalisation majeure dans ses efforts pour renverser Maduro. L’administration Trump a dépeint l’homme d’affaires d’origine colombienne comme un homme de sac pour Maduro qui a profité des contrats d’État à une époque de famine généralisée dans le pays sud-américain.

Au Venezuela, la Saab, jusque-là inconnue, a gagné en notoriété grâce à l’affaire. Des rassemblements, des livres et des documentaires parrainés par le gouvernement le présentent comme une victime “d’enlèvement” de “l’empire” américain dont le seul crime a été d’aider la nation riche en pétrole à contourner ce qu’elle considère comme des sanctions américaines illégales.

Le bras de fer a été encore compliqué par la preuve qu’avant son arrestation, Saab avait été secrètement inscrit comme informateur par la Drug Enforcement Administration des États-Unis et lui avait fourni des informations sur la corruption dans le cercle restreint de Maduro.

Les procureurs dans leur dernière plainte déposée Saab ont rencontré des responsables américains de l’application des lois à six reprises entre 2016 et 2019, perdant en cours de route 12,5 millions de dollars de bénéfices provenant de contrats qu’il aurait reconnu avoir obtenus grâce à des pots-de-vin. Au cours de ces réunions, Saab n’a jamais prétendu qu’il était un diplomate vénézuélien, indique le dossier.

Les procureurs soutiennent que le gouvernement de Maduro n’a pas non plus fait référence à un prétendu statut diplomatique lorsqu’il a initialement protesté contre l’arrestation de Saab. Les trois premières lettres du ministre des Affaires étrangères de l’époque, Jorge Arreaza, aux autorités capverdiennes désignent Saab comme un “agent” ou un “représentant” du gouvernement Maduro et ne mentionnent que le passeport non diplomatique qu’il portait avec lui au moment de son arrestation. .

L’existence d’un prétendu passeport diplomatique n’a été évoquée que des mois plus tard. Et le passeport diplomatique porte exactement la même photo et la même signature que le passeport non diplomatique qui semble avoir été délivré près de deux ans plus tard, selon les procureurs.

« Si Saab Moran était en fait un “envoyé spécial” du régime Maduro, Arreaza et d’autres membres du régime Maduro l’auraient immédiatement désigné avec ce titre lors de sa détention. Ils auraient fait référence à son passeport diplomatique par opposition à un numéro de passeport vénézuélien général. Pourtant, aucune de ces lettres ne l’a fait », indique le dossier américain.

De plus, les procureurs soulignent des incohérences dans le Journal officiel vénézuélien où le décret présidentiel nommant Saab comme envoyé spécial aurait été enregistré. Alors que la nomination figurait dans la copie électronique fournie par les avocats de Saab, elle est introuvable dans une copie imprimée de la même édition conservée à la Bibliothèque du Congrès. Le nom de Saab n’apparaît pas non plus dans une version publiée sur le site Web de la Cour suprême vénézuélienne.

Pourtant, la clé de la défense de Saab est le fait que lors de son arrestation, il transportait des lettres de Maduro et d’autres responsables censés l’accréditer auprès de la république islamique ainsi que des documents officiels montrant qu’il avait été autorisé à négocier une partie des réserves d’or du Venezuela en échange de mauvaises carburant nécessaire.

La défense a également pointé des courriels internes du département d’État et un livre de l’ancien secrétaire américain à la Défense Mark Esper pour montrer que l’administration Trump était au courant des transactions sensibles de Saab au nom du gouvernement Maduro. Ses avocats assimilent cela à une reconnaissance tacite de son statut diplomatique.

Le va-et-vient précède une audience de décembre au cours de laquelle le juge Robert Scola évaluera les preuves concernant le statut diplomatique de Saab.

Saab, 50 ans, a été inculpé en 2019 de huit chefs d’accusation de blanchiment d’argent liés à un système de corruption qui aurait détourné 350 millions de dollars de contrats publics pour construire des logements abordables pour le gouvernement vénézuélien.

Bien qu’initialement présentée comme un trophée par l’administration Trump, l’affaire pénale est devenue un obstacle majeur dans les efforts de l’administration Biden pour améliorer les relations avec Caracas à un moment où l’Occident cherche à exploiter de nouveaux approvisionnements en pétrole pour compenser une perte de exportations de la Russie à la suite des sanctions liées à son invasion de l’Ukraine.

Joshua Goodman sur Twitter: @APJoshGoodman

Joshua Goodman, l’Associated Press