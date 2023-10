La junte militaire au pouvoir au Niger a déclaré avoir déjoué du jour au lendemain une tentative du président déchu Mohamed Bazoum d’échapper à sa détention.

Les autorités intérimaires ont déclaré que M. Bazoum et sa famille prévoyaient de rejoindre un véhicule en attente pour l’emmener à la périphérie de la capitale Niamey.

De là, ils seraient transportés vers le Nigeria à bord de « deux hélicoptères appartenant à une puissance étrangère », a précisé le colonel-major Amadou Abdramane.

« Ce plan visant à déstabiliser notre pays a été contrecarré », a déclaré le colonel-major Abdramane.

Il a indiqué que les principaux auteurs ont été arrêtés et qu’une enquête a été ouverte par le procureur de la République.

M. Bazoum est assigné à résidence avec sa femme et son fils depuis qu’il a été renversé lors d’un coup d’État en juillet. Il a refusé de démissionner.

Son parti et les membres de sa famille ont déclaré qu’il n’avait pas accès à l’eau courante, à l’électricité ou à des produits frais – une situation condamnée par les alliés occidentaux.

Le coup d’État en Niger était l’un des cinq qui ont balayé la région centrale du Sahel en Afrique de l’Ouest au cours des trois dernières années.

Comme les présidents élus du Mali et du Burkina Faso voisins, M. Bazoum a été expulsé en partie à cause de l’insécurité croissante provoquée par une insurrection islamiste liée à Al-Qaida et à l’État islamique dans la région, que l’armée a déclaré être mieux en mesure de contenir que de un gouvernement civil.

Les troupes françaises s’apprêtent à quitter le Niger





À la suite du coup d’État de juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France mettait fin à sa présence militaire dans le pays après que les troupes françaises ont également été chassées du Mali et du Burkina Faso, qui ont tous deux connu une recrudescence des attaques.

Les États-Unis ont officiellement déclaré que l’éviction de M. Bazoum était un coup d’État et ont suspendu des centaines de millions de dollars d’aide, ainsi que l’assistance et la formation militaires.