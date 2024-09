La tentative « désespérée » de Boris Johnson de persuader le prince Harry de rester

Mais cette rencontre, entre Spare et Hair Apparent, semble révéler un chevauchement inattendu entre les mondes politique et royal et ajoute une autre dimension à la façon dont le prince Harry et Meghan ont quitté le Royaume-Uni.

Ce n’est pas quelque chose qui est mentionné dans leur film Netflix ou dans les propres mémoires de Harry.

D’après les détails révélés jusqu’à présent, il n’est pas clair non plus si le Premier ministre donnait des conseils relationnels basés sur ses propres expériences. Un mois plus tard, Johnson a révélé qu’il était fiancé à Carrie Symonds et qu’ils attendaient un bébé.

Cependant, rien ne semblait susceptible d’arrêter le départ du prince Harry, qui, la veille de la rencontre avec le Premier ministre, avait parlé, « non pas en tant que prince ou duc mais en tant que Harry », de ses projets de vivre une vie différente de son rôle de prince. un royal qui travaille.

Ce drame familial a chevauché le sommet sur l’investissement en Afrique – et lorsque le prince William a organisé une réception pour les invités du sommet ce soir-là au palais de Buckingham, le prince Harry n’y était pas présent et était sur le point de prendre un vol pour le Canada.

Depuis, il a déménagé pour vivre avec sa famille en Californie, aux États-Unis, bien qu’il retourne régulièrement au Royaume-Uni et sera ici la semaine prochaine pour un événement caritatif.

Selon le Mail, Johnson, dans ses efforts pour empêcher le prince de partir, l’avait salué comme un atout précieux pour « UK plc » et avait loué son travail, comme les Jeux Invictus pour les anciens combattants.