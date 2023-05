La tentative d’Erdogan de rester au pouvoir alors que le président turc devient plus difficile

Un candidat à l’élection présidentielle turque a annoncé jeudi qu’il se retirait de la course, une décision qui devrait renforcer le principal challenger du président Recep Tayyip Erdogan.

Muharrem Ince, le chef du Parti de la patrie de centre-gauche, était l’un des quatre candidats à l’élection présidentielle du 14 mai. La Turquie organisera également des élections législatives au même moment.

Ince avait fait l’objet de vives critiques pour avoir divisé les votes de l’Alliance nationale à six, qui s’est unie derrière la candidature du chef du principal parti d’opposition Kemal Kilicdaroglu, et pour avoir peut-être forcé la course présidentielle à un second tour.

« Je me retire de la course », a déclaré Ince aux journalistes devant le siège de son parti. « Je fais ça pour mon pays. »

Légère avance

Erdogan, qui dirige la Turquie en tant que Premier ministre et président depuis 2003, fait face à l’élection la plus difficile de ses 20 ans de règne. Les sondages avaient donné à Kilicdaroglu une légère avance sur Erdogan, même si aucun des candidats ne devait recueillir plus de 50 % des voix requises pour être élu au premier tour.

Des gens attendent un bus devant une affiche du président turc Recep Tayyip Erdogan, le 10 mai 2023, à Istanbul. Le 14 mai, Erdogan fera face à son plus grand test électoral alors que la Turquie se rendra aux urnes lors des élections générales du pays. (Burak Kara/Getty Images)

Ince avait recueilli environ 8% des voix lorsque sa candidature a été annoncée pour la première fois, mais sa cote de popularité a depuis chuté à environ 2%, selon des sondages d’opinion.

Le politicien incendiaire n’a pas dit qu’il abandonnait en faveur de Kilicdaroglu, mais les analystes disent que son retrait profitera probablement à l’Alliance nationale.

Les membres de Nation Alliance ont salué la décision d’Ince de se retirer.

« Si Dieu le veut, notre nation prendra les mesures nécessaires dans les jours à venir pour que nous (réussissions) le premier tour », a déclaré Gultekin Uysal, chef du Parti démocrate de centre-droit.

Ince, cependant, a déclaré que le Parti de la patrie, qu’il a formé en 2021, se présenterait toujours aux élections législatives, et il a appelé à voter pour le parti « de chaque foyer ».

L’ancien professeur de physique de 58 ans s’était déjà présenté contre Erdogan aux élections présidentielles de 2018, sous la bannière du principal parti d’opposition de Kilicdaroglu, le CHP. Il avait recueilli environ 30% des voix, mais s’est ensuite séparé du parti.

« Ils n’auront aucune excuse s’ils perdent les élections », a déclaré Ince, faisant apparemment référence à Kilicdaroglu.