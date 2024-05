La tentative de vente de Graceland était-elle une arnaque en provenance du Nigeria ? Les dernières mises à jour

Graceland a toujours été un lieu de pèlerinage pour les touristes du monde entier souhaitant rendre hommage au regretté Elvis Presley.

Mais depuis peu, le domaine du King à Memphis est moins la Mecque de la culture pop que celle du bizarre.

Une tentative de saisie aux enchères en raison d’un prétendu prêt contracté par Lisa Marie Presley auprès du mystérieux Naussany Investments and Private Lending. Une poursuite intentée par le propriétaire de Graceland, Riley Keough, affirmant que la tentative de saisie était une fraude et que les documents avaient été falsifiés. Et maintenant, des e-mails en plusieurs langues sont envoyés à divers médias prétendant provenir de la personne derrière l’arnaque.

« Le bureau du procureur général du Tennessee a pris connaissance du courrier électronique d’une personne prétendant être Gregory Naussany qui dit, en substance, qu’il est un escroc du Nigeria. Nous continuerons d’examiner la question de la tentative ratée de saisie de l’emblématique Graceland, bien-aimée. maison d’Elvis Presley », a déclaré Amy Lannom Wilhite, directrice des communications du procureur général du Tennessee, dans un courrier électronique mercredi.

Voici les dernières nouvelles sur l’enquête sur Naussany, le procès contre l’entité et les courriels du présumé escroc.

Quelles sont les prochaines étapes juridiques concernant la tentative de saisie de Graceland ?

Pour commencer, la saisie a été interrompue après une audience devant le tribunal de la chancellerie du comté de Shelby le 22 mai. Le chancelier JoeDae Jenkins a statué que la vente par saisie en cours ne pouvait pas avoir lieu.

Le 24 mai, le cabinet d’avocats Morton & Germany, basé à Memphis – qui représente Keough (la fille de feu Lisa Marie Presley) et The Promenade Trust – a déposé l’injonction ordonnée par le tribunal après l’audience du 22 mai. L’ordonnance a mis fin à la vente par saisie et maintient l’ordonnance d’interdiction déposée par Keough et The Promenade Trust, qui contrôle le domaine de Graceland, concernant la vente et les réclamations frauduleuses dans le cadre du procès.

Des représentants de Morton & Germany ont déclaré à The Commercial Appeal qu’aucun autre litige ou audience n’était prévu concernant l’affaire. C’est le résultat de l’audience du 22 mai et de l’arrivée d’une enquête en cours des bureaux du procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti. Le 23 mai, Skrmetti a officiellement annoncé que ses bureaux commenceraient à enquêter sur une affaire de fraude concernant les créances de Naussany Investments sur Graceland.

Naussany Investments a-t-il admis que la tentative de saisie de Graceland était une arnaque ?

Les rebondissements n’ont pas manqué concernant l’affaire de saisie de Graceland et les représentants présumés de Naussany Investments.

Le procès initial intenté par l’équipe juridique de Keough mentionne deux personnes affiliées à l’entreprise : Kurt Naussany et Carolyn Williams. Au début de l’audience du 22 mai, un certain Grégory Naussany est entré en scène, déposant d’abord une demande de report de l’audience. Cette demande a été rejetée par le tribunal.

Après l’audience, le présumé Gregory Naussany a envoyé un courrier électronique à The Commercial Appeal et a affirmé abandonner l’affaire de saisie. Malgré cette réclamation, le bureau du greffier de la chancellerie du comté de Shelby a confirmé qu’il n’avait reçu aucune correspondance de la société depuis la fin de l’audience le matin du 22 mai. Au jeudi 29 mai, le tribunal n’avait toujours reçu aucune correspondance de Naussany Investments.

L’e-mail était criblé d’erreurs grammaticales et le présumé Gregory Naussany a envoyé à The Commercial Appeal un e-mail de suivi affirmant que Kurt Naussany n’était plus affilié à l’entreprise et ne l’était plus depuis 2015. De plus, les e-mails reçus de Gregory Naussany provenaient d’un Compte Hotmail.

Les deux autres e-mails associés à la société sont des comptes Outlook et sont tous deux répertoriés dans le procès intenté par Morton & Germany. L’e-mail de Carolyn Williams contenait trois « L » au lieu de deux dans « LLC ».

Après l’émergence de Gregory Naussany, l’e-mail associé à Kurt Naussany a contacté The Commercial Appeal le samedi 25 mai. Cet e-mail du présumé Kurt Naussany est venu après un « veuillez ne plus contacter aucune demande » de l’utilisateur.

L’e-mail de Kurt Naussany à The Commercial Appeal a été rédigé en espagnol. À l’aide de Google Translate, l’e-mail indique :

« Pour toute la presse, je suis le Yahoo Ring Leader du Nigéria. J’ai des vers Google aux États-Unis, le Presly est tout inventé et un canular, mon réseau s’attaque aux morts et aux personnes âgées pour de l’argent, nous inventons des choses en trouver des choses sur Intanet pour soutirer de l’argent aux citoyens américains, c’est quelque chose inventé pour que mes vers obtiennent de l’argent. Comme vous le savez, nous, les Yahoos nigérians, faisons cela depuis de nombreuses années. Nous volons des certificats de naissance et de décès américains, piratons. les comptes des gens, inventer des adresses, voler des identités, tout fouiller et pirater toutes sortes de dossiers. Nous avons blessé des innocents qui ne savent pas que nous avons pris leur identité et utilisé les noms de personnes innocentes pour le faire. Nous vous avons volé des millions, vous les Américains, vous, imbéciles aveugles. Nous passons au prochain projet et continuons à boire une menace de la presse et nous nous moquons de vous, idiots, et vous regardons vous ridiculiser. Venez nous trouver au Nigeria.

Dans la signature électronique, il y a une demande de traduction du message du nigérian vers l’anglais pour le comprendre (il est écrit en espagnol), ainsi que les coordonnées de l’adresse Hotmail associée à Gregory Naussany.

Le 28 mai, le Le New York Times a signalé avoir reçu un e-mail similaire de Naussany Investments., cependant certains détails diffèrent. Le New York Times a rapporté que le représentant présumé de Naussany Investments prétendait être un « leader du réseau sur le dark web » et que le réseau s’en prenait aux personnes âgées et aux personnes décédées, « en particulier celles de Floride et de Californie ». De plus, le courrier électronique reçu par le New York Times était rédigé en luganda, une langue bantoue parlée en Ouganda, selon le rapport.

D’autres médias, dont le Daily Memphian, ont rapporté avoir reçu un e-mail du même compte, mais les détails du message diffèrent. Dans l’e-mail envoyé au Daily Memphian, le média a rapporté que le message était écrit en anglais et en ganda (également un dialecte de l’Ouganda) et prétendait avoir « des vers en AZ ».

Que va-t-il se passer ensuite dans le dossier Graceland / Naussany Investments ?

À ce stade, aucune audience supplémentaire n’est confirmée concernant l’affaire de saisie. Le bureau du procureur général du Tennessee examinant l’affaire de fraude, toute nouvelle supplémentaire à ce stade proviendra probablement de cette enquête.

Mardi, The Commercial Appeal a contacté le Bureau d’enquête du Tennessee concernant l’affaire. Le directeur des communications du TBI, Josh Devine, a déclaré que le TBI n’avait reçu aucune demande du procureur général du comté de Shelby, qui serait le mécanisme permettant au TBI d’ouvrir une enquête.

Le bureau du procureur général du district du comté de Shelby n’a pas répondu à notre demande de commentaires.

Interrogé sur l’implication du comté de Shelby ou sur le processus de partenariat avec les agences locales et étatiques pour l’enquête, le bureau du procureur général du Tennessee n’a pas fourni d’informations ni de commentaires supplémentaires pour le moment.

Le bureau du procureur général du Tennessee a fourni des ressources supplémentaires pour sécurité des consommateurs face aux escroqueries immobilières.

Neil Strebig est journaliste à The Commercial Appeal.