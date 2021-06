La tentative de Tucker Carlson de blâmer le FBI pour l’insurrection du Capitole, démystifiée

Le 15 juin, environ 3 millions de personnes ont regardé Fox News alors que Tucker Carlson avançait une théorie du complot selon laquelle l’insurrection du 6 janvier était un travail interne organisé par le FBI. Son cas reposait sur une interprétation de documents judiciaires qui a été presque immédiatement démystifiée.

Mais le fait que la théorie de Carlson se soit rapidement révélée fausse n’avait pas d’importance. Dans une illustration du fonctionnement du pipeline de désinformation de la droite, au lieu de corriger le dossier, les membres républicains du Congrès ont passé les jours suivants à amplifier les affirmations sans fondement de Carlson.

Carlson a mis en évidence un cas impliquant Thomas Caldwell, un vétéran qui faisait partie d’un groupe de Oath Keepers accusés de complot en lien avec l’insurrection. Il a suggéré que Caldwell avait été piégé par une « personne deux » non identifiée référencée dans le document d’accusation.

« La personne deux et la personne trois étaient les organisateurs de l’émeute », a déclaré Carlson. « Le gouvernement sait qui ils sont. Mais le gouvernement ne les a pas inculpés. Pourquoi donc? Vous savez pourquoi, ils travaillaient presque certainement pour le FBI.

Comme l’a clairement indiqué un éditorial de Carlson publié par Fox News plus tard dans la semaine, ce type de véridisme vise à montrer que « le FBI aurait pu aider à organiser l’émeute du 6 janvier au Capitole ». Il s’agit d’une tentative de transformer l’insurrection en une sorte de travail interne mené par le FBI au lieu de ce qu’elle était réellement – ​​un effort des partisans de Donald Trump pour intimider le Congrès afin qu’il renverse les résultats des élections.

L’insurrection elle-même a été causée par un type de désinformation similaire – de gros mensonges sur une fraude massive entachant la victoire de Joe Biden sur Trump. Au lieu d’assumer la responsabilité de leur rôle dans la fomentation des partisans de Trump dans une émeute violente, de nombreux républicains ont choisi d’essayer de rejeter la faute sur antifa ou de minimiser le saccage du Capitole comme un simple tourisme.

Maintenant, Carlson et sa compagnie ont fourni aux négateurs de l’attaque du Capitole une nouvelle façon d’esquiver la responsabilité de l’insurrection en construisant une histoire alternative où les partisans de Trump ont été piégés par des provocateurs rusés de l’État profond.

La théorie du complot de Carlson n’a pas de sens. Et ce n’est pas nécessaire.

Il y a juste un problème – l’idée que Caldwell a été piégé par le FBI ne peut pas survivre à un examen minutieux.

Comme l’a détaillé la blogueuse sur la sécurité nationale Marcy Wheeler, un examen comparatif des documents judiciaires dans lesquels les noms sont expurgés – comme celui cité par Carlson – avec ceux dans lesquels les noms sont visibles montre clairement que la « personne deux » est en fait l’épouse de Caldwell, Sharon Caldwell.

« Des documents ultérieurs sur les conditions de libération confirment que les selfies publiés sur Facebook étaient ceux de la femme de Thomas, décrivent Thomas acceptant d’être accompagné de sa femme, Sharon à la messe, à partir de Pâques, exprimant son inquiétude que sa femme doive faire toutes les corvées de leur 30 -acre agricole, ce qui a entraîné la perte de revenus agricoles, et décrivant qu’il voyage rarement n’importe où sans sa femme, Sharon Caldwell, et qu’elle est prête à l’accompagner chaque fois qu’il quitte sa propriété », écrit Wheeler.

Donc Carlson a en fait accusé la femme de Caldwell de l’avoir piégé. L’absurdité de cette théorie du complot est révélée par le fait que Sharon Caldwell a travaillé pour la sortie de prison de Thomas, qui s’est produite en mars.

Cependant, la théorie du complot de Carlson ne repose pas uniquement sur l’affaire Caldwell. Au cours de son monologue du 15 juin, il a poursuivi en suggérant que d’autres co-conspirateurs non inculpés mentionnés dans les documents d’accusation relatifs à l’insurrection étaient potentiellement des agents du FBI.

« Étrangement, certaines des personnes clés qui ont participé le 6 janvier n’ont pas été inculpées », a déclaré Carlson. «Regardez le document. Le gouvernement qualifie ces personnes de « co-conspirateurs non inculpés ». Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que dans potentiellement tous les cas, il s’agissait d’agents du FBI. »

C’est peu probable. Au lieu de cela, l’interprétation de Carlson repose sur un malentendu fondamental de la terminologie juridique. Ryan Goodman, ancien conseiller spécial du ministère de la Défense, m’a expliqué que les forces de l’ordre fédérales ne qualifieraient pas les informateurs de « co-conspirateurs non inculpés ».

« Il est complètement tiré par les cheveux d’imaginer que l’utilisation du terme par le ministère de la Justice se réfère à toute personne travaillant avec le FBI à l’époque », a déclaré Goodman dans un message direct. « De telles personnes n’auraient pas l’état mental requis pour commettre le crime et, par conséquent, ne pourraient jamais être référencées comme co-conspirateurs. Il est plausible qu’un complice non inculpé coopère maintenant avec les autorités fédérales après ce fait, mais certainement pas le 6 janvier lui-même en ce qui concerne la conduite alléguée dans ces [charging] documents. »

La théorie du complot de Carlson s’est infiltrée des médias marginaux de droite aux membres du Congrès de MAGA

La théorie du complot de Carlson est basée sur un article publié le 14 juin par le site de droite Revolver News, qui est édité par l’ancien rédacteur de discours de Trump à la Maison Blanche, Darren Beattie. Comme l’a détaillé Marshall Cohen de CNN, l’article sur Revolver est « soigneusement couvert », avec des allégations « posées comme des questions ». Notamment, le monologue de Carlson est allé plus loin que l’article sur lequel il était basé. Il a affirmé sans équivoque que « des agents du FBI organisaient l’attaque du Capitole le 6 janvier », même si les preuves ne le confirment pas.

Mais pour les partisans de Trump, la question de savoir si l’idée que l’attaque du Capitole était un travail de l’intérieur a du mérite est hors de propos. Et après que Carlson ait donné aux négateurs des faits un éclat de légitimité – malgré un manque total de preuves pour le soutenir – des membres républicains du Congrès comme Matt Gaetz (FL) et Marjorie Taylor Greene (GA) l’ont promu sur Twitter.

RUPTURE: Le membre du Congrès Matt Gaetz appelle le directeur du FBI Christopher Wray à divulguer pleinement le rôle et l’implication des agents du FBI lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Plus de détails à venir. pic.twitter.com/lviUHfhLyW – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 16 juin 2021

Nous avons besoin de noms et de réponses sur les agents du FBI, qui ont été impliqués dans l’organisation et la réalisation de l’émeute du 6 janvier au Capitole. D’abord, ils avaient un « plan de secours » pour arrêter la chasse aux sorcières de Trump en Russie, nous découvrons maintenant qu’ils étaient profondément impliqués le 6 janvier. État profond. https://t.co/q8jKFQwVAJ – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 16 juin 2021

Un autre républicain de la Chambre, Paul Gosar de l’Arizona, est allé encore plus loin et a inscrit l’article de Revolver News dans le dossier du Congrès, affirmant à tort qu’il contenait des informations sur « l’infiltration et l’incitation à la manifestation du 6 janvier par des fonctionnaires fédéraux ».

Alors que les républicains adoptent des théories du complot fragiles dans le but de faire passer la responsabilité de l’attaque du 6 janvier des partisans fanatiques de Trump aux institutions « de l’État profond » comme le FBI, ils bloquent simultanément les efforts visant à former une commission bipartite qui serait chargée d’enquêter sur l’insurrection . Greene, Gaetz et Gosar ont tous voté contre, tout comme une masse critique de républicains du Sénat.

Mais les républicains de MAGA et leur chambre d’écho médiatique ne sont pas sur le point de laisser les faits entraver leur chemin. Le 16 juin, Carlson a répondu à Twitter en signalant un avertissement de désinformation à un tweet qu’il avait publié le 6 janvier pour promouvoir le véridisme en suggérant que c’était la preuve qu’il avait raison depuis le début.

« Dans un effort pour nous fermer, Twitter vient de confirmer que ce que nous suggérions était vrai », a déclaré Carlson. « Merci, Twitter. Ce sont des crétins !