La tentative de Trump de retarder le procès pour fraude de 250 millions de dollars à New York est « totalement sans fondement », selon le juge

L’ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, assiste à la réunion d’été de l’ALGOP à Montgomery, Alabama, États-Unis, le 4 août 2023.

Un juge de New York a rejeté mercredi la demande de Donald Trump de retarder son vaste procès pour fraude civile, qualifiant la demande de l’ancien président de « complètement dénuée de fondement ».

Un jour plus tôt, les avocats de Trump, de ses deux fils adultes et de ses entreprises avaient demandé au juge de suspendre l’affaire jusqu’à trois semaines après qu’il se soit prononcé sur des requêtes concurrentes en jugement sommaire. Le procès devrait actuellement commencer le 2 octobre.

Le juge Arthur Engoron de la Cour suprême de New York a rapidement rejeté leur demande.

« Refusez de signer », a écrit Engoron dans une brève note manuscrite au bas de l’ordonnance de suspension proposée par Trump. « Les arguments des accusés sont totalement dénués de fondement. »

Cette ordonnance maintient l’affaire sur la bonne voie pour devenir le premier procès de Trump depuis qu’il a quitté la Maison Blanche en 2021. L’ancien président fait face à de nombreux autres défis juridiques majeurs, dont quatre affaires pénales distinctes, alors qu’il fait campagne pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024.

La procureure générale, Letitia James, réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre de l’affaire civile, qui accuse Trump et ses coaccusés d’avoir soumis des années d’états financiers frauduleux afin d’obtenir de meilleurs avantages fiscaux et de meilleures conditions de prêt pour la Trump Organization.

La réprimande d’Engoron est intervenue un jour après que James a demandé au juge de sanctionner Trump et d’autres personnes dans cette affaire pour avoir avancé à plusieurs reprises les mêmes arguments juridiques infructueux.

James a demandé au juge d’imposer une amende combinée de 10 000 $ à tous les accusés, ainsi qu’une autre amende collective de 10 000 $ à leurs avocats.

À la fin du mois dernier, James a demandé à Engoron d’accorder un jugement sommaire partiel contre Trump, soulignant ce qu’elle a appelé une « montagne de preuves incontestées » étayant ses allégations.

James, dans ce dossier judiciaire, a allégué que la véritable valeur nette de Trump était bien inférieure à ce qu’il prétendait chaque année au cours d’une décennie – une différence qui se traduisait par « 1 milliard de dollars ou plus sur une année sauf une », a-t-elle déclaré.