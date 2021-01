La tentative de Tom Holland au mois de janvier sec est hilarante

Tom Holland ‘Le mois de janvier sec a pris fin prématurément.

le Spider-Man: loin de chez soi l’acteur s’est rendu sur Twitter pour partager un combat qu’il a déjà vécu en 2021. Au début de la nouvelle année, le père de la star de 24 ans Dominic Holland tweeté, « Nous avons appelé le temps de janvier sec de façon embarrassante tôt mais nous avons une salle comble – il fait froid et sombre dehors… »

Quelques jours plus tard, Tom a retweeté le message et a avoué: «Je me débrouillais vraiment bien… pendant environ 12 heures» avec un emoji qui pleurait en riant.

Bien sûr, les fans de la star de Marvel ont ressenti de la sympathie pour ses tentatives. Un utilisateur Twitter a écrit, « Donc ce que j’en retire, c’est que nous commençons tous l’année en état d’ivresse. » Un autre fan a écrit, « Janvier sec? Après 2020? Je n’aurais aucune chance. [rolling on the floor laughing emoji]. «

Ce tweet de Tom a surpris de nombreux fans, ravis de voir l’acteur revenir sur la plate-forme de médias sociaux. Selon sa page, il n’a pas été extrêmement actif sur la plateforme depuis octobre 2020.