La tentative de Tokyo de refaire les Jeux olympiques classiques de 1964 devrait décevoir

« Je critique les Jeux olympiques depuis longtemps, et cela est lié à la corruption, au manque de responsabilité, au nationalisme et à la commercialisation, mais je dois admettre que les Japonais en général étaient très naïfs et très positifs à propos du Jeux olympiques en général », a déclaré Nakano, professeur à l’Université de Sophia. «Mais pour la première fois, les gens commencent à savoir en quoi consistent les Jeux olympiques. C’est vraiment assez frappant de voir comment les Japonais se sont retournés contre les Jeux Olympiques à cause de leur expérience.