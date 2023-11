La tentative de Steve Bannon d’éviter la prison est renvoyée devant la cour d’appel

Steve BannonLa tentative de Trump d’éviter la prison est renvoyée devant une cour d’appel fédérale jeudi alors que l’ancien stratège de Trump à la Maison Blanche tente d’annuler sa condamnation.

L’année dernière, un jury a déclaré Bannon coupable de deux chefs d’accusation d’outrage au Congrès après avoir défié une assignation à comparaître du comité restreint de la Chambre le 6 janvier.

Sa peine de quatre mois de prison étant suspendue, L’avocat de Bannon comparaîtra jeudi devant un panel de trois juges de la Cour d’appel du circuit de Washington pour faire valoir que les droits constitutionnels de son client ont été violés.

L’ancien assistant du président Trump et animateur du podcast « Bannon’s War Room » avance plusieurs arguments rejetés par un tribunal inférieur, notamment que l’assignation à comparaître du comité du 6 janvier n’était pas valide en premier lieu.

Même si c’était le cas, Bannon soutient qu’il avait le droit de présenter diverses défenses au jury pour expliquer son défi. Bannon insiste sur le fait qu’il est innocent parce qu’il s’est appuyé sur les conseils de son avocat et sur les avis juridiques du ministère de la Justice.

“Bannon n’avait pas le droit de présenter des preuves ou des arguments selon lesquels il pensait avoir répondu à l’assignation à comparaître de la seule manière permise par la loi, une fois le privilège exécutif invoqué, et qu’il avait agi de la manière dont son avocat expérimenté lui avait demandé d’agir comme une question de droit », a écrit l’avocat de Bannon dans les dossiers judiciaires.

Quelques semaines après que la Chambre ait voté en grande partie selon des lignes partisanes pour condamner Bannon pour outrage au Congrès, les procureurs fédéraux l’ont inculpé en novembre 2021.

La Chambre a voté en faveur de l’outrage à quatre personnes dans le cadre de l’enquête du comité du 6 janvier. La liste comprenait Bannon, l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’ancien chef de cabinet adjoint pour les communications de la Maison Blanche Dan Scavino et Peter Navarro, qui a été conseiller commercial de Trump.

Le ministère de la Justice a finalement refusé d’inculper Meadows et Scavino, mais a porté plainte contre Bannon et Navarro. Navarro était reconnu coupable en septembreet il a demandé un nouveau procès.

Comme Navarro, l’acte d’accusation de Bannon contenait deux accusations d’outrage : l’une pour refus de comparaître pour une déposition et la seconde pour refus de produire des documents.

Après que Bannon ait été reconnu coupable et condamné, son juge de première instance a retardé la peine afin que Bannon puisse d’abord faire appel.

En cas d’échec, Bannon risque quatre mois de prison et une amende de 6 500 dollars, bien que la partie perdante puisse toujours tenter de porter l’affaire devant la cour d’appel plénière ou la Cour suprême.

Pour l’instant, Bannon se dirige vers un panel de trois juges sur le circuit DC, comprenant une personne nommée par chacun des trois présidents les plus récents : Biden, Trump et Obama. Les plaidoiries devraient commencer à 14 heures, avec 10 minutes chacune allouées à Bannon et aux procureurs.

David Schoen, qui a représenté Trump lors de son deuxième procès en destitution, représentera Bannon, selon les documents judiciaires.

Bannon conteste d’abord l’interprétation donnée par le tribunal inférieur du mot « volontairement » dans l’accusation d’outrage, une interprétation qui n’exigeait pas que le gouvernement démontre au jury que Bannon croyait que son refus d’assigner était illégal.

Il était basé sur un précédent du circuit DC, mais Bannon affirme que le précédent ne peut pas être concilié avec une série de cas ultérieure. Si l’interprétation était effectivement correcte, Bannon soutient qu’elle rendrait la loi inconstitutionnellement trop large et violerait les principes de séparation des pouvoirs.

« Des décisions récentes de la Cour suprême des États-Unis démontrent clairement l’erreur et l’idée juridiquement insoutenable selon laquelle « volontairement », dans le contexte de toute loi pénale, et encore moins de celle qui prétend comporter un élément d’incarcération minimale obligatoire, peut se passer de l’exigence fondamentale selon laquelle il être une preuve d’un objectif illicite ou criminel », a écrit Schoen dans les dossiers judiciaires.

Bannon a soutenu qu’il ne s’était pas conformé à l’assignation à comparaître du comité du 6 janvier parce qu’un autre de ses avocats lui avait conseillé de ne pas le faire. Il cite les opinions du Bureau du conseiller juridique (OLC) du ministère de la Justice concernant le privilège exécutif qui, selon l’avocat, empêcherait les poursuites contre Bannon. Bannon soutient qu’il aurait dû pouvoir présenter ces défenses au jury.

Les procureurs ont longtemps repoussé cette idée, arguant que Bannon était, au minimum, toujours tenu de comparaître devant le comité, même si le privilège exécutif s’appliquait à certains des sujets pertinents.

“L’assignation à comparaître portait sur les activités de Bannon en tant que simple citoyen et abordait de nombreux sujets pour lesquels le privilège exécutif ne pouvait pas s’appliquer”, ont écrit les procureurs dans les documents déposés au tribunal.

« Si l’assignation à comparaître touchait à des questions privilégiées, Bannon devait expliquer au comité quels documents étaient prétendument soumis à une revendication de privilège valide et, lors de la déposition, faire valoir tout privilège question par question. Bannon a ignoré ces procédures », poursuit leur mémoire.

Bannon affirme également que le juge a annulé de manière inadmissible les assignations à comparaître émises par Bannon à la présidente de l’époque, Nancy Pelosi (Démocrate de Californie), aux législateurs qui siégeaient au comité du 6 janvier et à plusieurs membres du personnel impliqués dans les travaux du comité.

Le juge a rejeté les assignations à comparaître en vertu de la clause de discours et de débat de la Constitution, qui protège les législateurs contre les poursuites et les interrogatoires pour les choses qu’ils disent et font dans le cadre de leur travail législatif.

Les procureurs affirment que le privilège a été correctement appliqué et que les informations recherchées par Bannon n’étaient de toute façon pas pertinentes par rapport à ses accusations.

« Ils n’auraient pas dû être autorisés à se retirer derrière la clause relative au discours ou au débat. … Leur affirmation de privilège devait céder le pas aux intérêts de M. Bannon en matière de procédure régulière et de liberté », a écrit Schoen.

