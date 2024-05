La tentative de saisie de Graceland fait l’objet d’une enquête sur Tennessee AG

Le bureau du procureur général du Tennessee le dit enquête tentative d’une société d’investissement privée de saisir Graceland, la demeure historique d’Elvis Presley.

Le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, a annoncé cette décision jeudi après quelques jours remarquables de querelles juridiques qui ont presque vu la propriété bien-aimée de Memphis être vendue pour saisie.

Naussany Investments and Private Lending a affirmé que Lisa Marie Presley, la fille unique d’Elvis, avait contracté un prêt de 3,8 millions de dollars auprès de l’entreprise et avait utilisé Graceland comme garantie. Naussany a affirmé que Lisa Marie n’avait jamais remboursé cet argent avant son décès l’année dernière et que la société avait donc tenté de récupérer les pertes présumées en vendant la propriété aux enchères.

Mais la petite-fille d’Elvis, Riley Keough, qui est l’unique héritière de la propriété, a affirmé que le contrat de prêt était une arnaque et a demandé mercredi au tribunal une injonction pour arrêter la vente. L’injonction a été accordée puis, dans un autre rebondissement, Naussany a retiré ses demandes après l’audience du tribunal.

GRACELAND FAIT « UNE PARTIE DE NOTRE HISTOIRE » ET DEVRAIT RESTER DANS LA FAMILLE PRESLEY, DISENT LES VISITEURS

Skrmetti a déclaré que Graceland est l’un des « monuments les plus emblématiques de l’État du Tennessee » qui est devenu une « cible » de Naussany.

« J’ai demandé à mes avocats d’examiner cette affaire, de déterminer toute l’étendue de toute mauvaise conduite qui aurait pu se produire et d’identifier ce que nous pouvons faire pour protéger à la fois les héritiers d’Elvis Presley et toute autre personne susceptible d’être menacée de la même manière », a déclaré Skrmetti dans un communiqué. déclaration.

« Elvis a fait de Memphis le centre de l’univers musical, et Graceland est un monument à son héritage et un souvenir affectueux pour sa famille. Mon bureau lutte contre la fraude contre les propriétaires depuis des décennies et il n’y a pas de maison au Tennessee plus aimée que Graceland. »

Keough soutient que Naussany utilisait de faux documents et une fausse société écran pour faire valoir ses affirmations.

L’avocat Jeffrey Germany, qui représente Keough, a déposé une plainte auprès du tribunal concernant l’authenticité du prétendu acte de confiance. L’Allemagne a soumis un affidavit indiquant que le prétendu notaire n’a pas légalisé la signature de Lisa Marie sur le prétendu acte de fiducie.

LA BIBLE D’ELVIS PRESLEY TROUVÉE SUR LA TABLE DE NUIT APRÈS SA MORT EST MISE AUX ENCHÈRES

Dans une déclaration sous serment jointe au procès, le notaire mentionné sur les documents de Naussany a déclaré qu’elle n’avait jamais rencontré Lisa Marie ni légalisé sa signature.

Mais la saga n’est peut-être pas encore terminée.

L’Associated Press rapporte que Naussany affirme qu’un document clé dans son dossier, ainsi que le prêt, ont été enregistrés et obtenus dans un État différent, ce qui signifie qu’une « action en justice devrait être intentée dans plusieurs États ».

Cependant, il n’est pas clair si la société a l’intention de déposer une nouvelle demande ailleurs.

Gregory Naussany, dont le rôle au sein de l’entreprise n’est pas clair, a déclaré à Reuters que l’entreprise « retirerait toutes ses réclamations avec préjudice ».

Pendant ce temps, Elvis Presley Enterprises, qui gère Graceland, s’est félicitée de l’injonction.

« Comme le tribunal l’a clairement indiqué, les réclamations n’étaient pas fondées. Il n’y aura pas de saisie », indique le communiqué. « Graceland continuera à fonctionner comme il l’a fait au cours des 42 dernières années, garantissant que les fans d’Elvis du monde entier puissent continuer à vivre la meilleure expérience possible lorsqu’ils visitent sa maison emblématique. »

Elvis a acheté le manoir en 1957 pour 102 500 $ et y a vécu jusqu’à sa mort en 1977.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR FOX BUSINESS

Lisa Marie a hérité de Graceland après la mort de son père et le musée a été ouvert au public en 1982. Il présente des costumes, des artefacts et des souvenirs personnels d’Elvis et de sa famille.

La propriété expose également un Convair 880 Jet appelé « Lisa Marie » qu’Elvis utilisait à son apogée, tandis que le terrain de Graceland comprend désormais un hôtel de villégiature et une chapelle, selon le site Internet de la maison.

Graceland a été désigné monument historique national en mars 2006. En 1991, il a été inscrit au registre national des lieux historiques.

Reuters a contribué à ce rapport.