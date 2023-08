La tentative de Meadows, ancien assistant de Trump, d’éviter son arrestation est « sans fondement »

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a exhorté mercredi un juge fédéral à rejeter la candidature de Mark Meadows, l’ancien assistant de Donald Trump, afin d’éviter d’être arrêté cette semaine dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie.

La demande de Meadows de transférer immédiatement l’affaire au niveau de l’État devant un tribunal fédéral est « sans fondement » et « sans fondement », a écrit Willis dans un communiqué. Dossier de 13 pages devant le tribunal de district américain d’Atlanta.

Les efforts de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche sont essentiellement « un plaidoyer auprès de cette Cour pour empêcher l’accusé d’être arrêté sur la base des accusations légalement portées par l’État de Géorgie », a écrit Willis.

« Une telle demande est inappropriée », a déclaré le procureur.

Willis répondait à une requête de l’avocat de Meadows demandant au tribunal fédéral de se saisir de l’affaire avant vendredi midi, date limite pour que Meadows et les 18 autres accusés se rendent dans une prison d’Atlanta.

De nombreux accusés, dont l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et les avocats pro-Trump Sidney Powell et John Eastman, ont déjà été incarcérés et libérés.

L’ancien président Donald Trump lui-même a déclaré qu’il se rendrait jeudi.