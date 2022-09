La tentative de Liz Truss de “viser la croissance” en réduisant les impôts des grandes entreprises échouera, prévient une étude

La tentative de Liz Truss de « viser la croissance » en réduisant les impôts sur les bénéfices des grandes entreprises a échoué dans le passé et échouera encore, prévient un important groupe de réflexion.

Le projet de supprimer une hausse de l’impôt sur les sociétés ignore les dures leçons de l’histoire récente – lorsque l’investissement a stagné malgré des taux ultra bas – et n’a même pas la faveur des chefs d’entreprise, argumente l’Institut de recherche sur les politiques publiques (IPPR).

Au lieu de cela, il appelle à une stratégie allant au-delà de la fiscalité pour stimuler l’investissement et la productivité en s’attaquant aux problèmes chroniques de logement, d’énergie, de transport, de compétences et de garde d’enfants.

“La réduction de l’impôt sur les sociétés n’est que la continuation d’une course ratée vers le bas qui n’a pas porté ses fruits pour l’économie britannique”, a déclaré George Dibb, directeur du Centre pour la justice économique à l’IPPR.

“Les réductions d’impôts ne sont pas une solution miracle pour accroître les investissements et la croissance – en fait, malgré des niveaux d’imposition des sociétés parmi les plus bas, les investissements des entreprises au Royaume-Uni sont les plus bas du G7.

“Si le gouvernement voulait vraiment stimuler les investissements, il écouterait les entreprises qui veulent une stratégie économique sérieuse pour soutenir la croissance, stimuler l’innovation et augmenter notre faible productivité.”

Le mini-budget de vendredi devrait tenir l’engagement de campagne de Mme Truss de supprimer la hausse de l’impôt sur les sociétés, comme l’une des nombreuses politiques qui profiteront aux mieux nantis.

Le prélèvement devrait passer de 19p à 25p en avril prochain, après que l’ancien chancelier Rishi Sunak a renversé des années de foi économique conservatrice en acceptant que le faible taux ne parvenait pas à stimuler les investissements des entreprises.

L’analyse de l’IPPR a révélé que – même avec le taux de 19 pence, de loin le plus bas des principales économies du G7 – le Royaume-Uni a pris du retard sur ses rivaux dans la course à l’investissement.

En 2019, il a glissé derrière l’Italie et le Canada pour avoir le plus faible investissement du secteur privé du G7 en proportion du produit intérieur brut (PIB), a déclaré le groupe de réflexion de gauche.

L’année suivante, le Royaume-Uni s’est classé au 28e rang sur un groupe de 31 pays développés membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

M. Dibb a ajouté: “Nous ne sommes pas seulement en retard sur les plus grandes économies, le Royaume-Uni est systématiquement parmi les moins performants du club de l’OCDE des 38 économies développées.”

Il a critiqué la croyance selon laquelle un gouvernement « peut réduire les impôts et déréglementer son chemin vers la croissance, ce qui a échoué auparavant » – en la mettant en contraste avec l’approche « pangouvernementale » de Joe Biden.

Une approche «hacher et changer» – qui avait vu le gouvernement adopter cinq stratégies en seulement huit ans – déroutait également les entreprises et sapait la crédibilité économique du Royaume-Uni, a déclaré M. Dibb.

Le mini-budget devrait également voir des réductions d’impôts dans une série de “zones d’investissement”, où les entreprises pourraient également être en mesure d’ignorer certaines réglementations environnementales.

Mais une politique quasi identique poursuivie par George Osborne après 2010 – lorsqu’elles étaient appelées «zones d’entreprises» – n’a pas non plus réussi à stimuler la croissance dans les zones économiquement laissées pour compte.