La tentative de Liz Truss de mettre fin à la complaisance face aux menaces de la Chine et de la Russie devrait être incontestable

Appel aux armes

PERSONNE ne devrait blâmer la bouteille de Liz Truss.

Elle a l’intention de risquer son poste de Premier ministre en dynamisant l’économie, même si cela signifie prendre des décisions audacieuses de réduction des impôts qui sonnent mal.

Un appel que le Premier ministre a fait à New York hier, qui devrait être incontestable, est de poursuivre ou d’accroître notre engagement envers l’Ukraine en matière d’armement et d’aide. Crédit : Reuters

C’est un grand changement par rapport aux années de gouvernement par groupe de discussion. Nous ne pouvons qu’espérer qu’elle obtienne des résultats.

Un appel que le Premier ministre a lancé à New York hier, qui devrait être incontestable, est de poursuivre ou d’accroître notre engagement envers l’Ukraine en matière d’armes et d’aide – et de mettre fin à des décennies de complaisance face à la menace de la Chine et de la Russie.

Il est bien sûr vital de défendre l’Ukraine et l’Occident de la tyrannie. Mais aussi pour s’assurer que l’Ukraine est suffisamment forte pour finalement forcer Poutine à battre en retraite. Il peut toujours vendre cela à son peuple comme une victoire. Certains sont vraiment si crédules.

Ses seules autres options sont de riposter avec des armes nucléaires tactiques, aliénant ses quelques alliés mondiaux et probablement même ses propres généraux. Ou d’appeler des millions de jeunes recrues non formées comme chair à canon pour une nouvelle offensive – même si les pertes colossales pourraient le renverser.

Un retrait est le meilleur à tous points de vue. L’accélérer signifie mettre des armes plus nombreuses et de meilleure qualité entre les mains des Ukrainiens.

On ne peut pas espérer que Poutine et son odieux laquais Lavrov « négocient ».

Sniper on y va

TOUS les rêves optimistes que l’unité sur notre reine perdue pourrait durer ont été instantanément balayés par la foule moqueuse de Remoaner.

La source de joie suffisante d’hier?

Liz Truss admettra qu’un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis est encore dans des années.

Comment les europhiles ont crié de joie que, non, les plus pauvres de la société ne pourraient PAS acheter de la nourriture moins chère en Amérique.

Les travaillistes, partisans de l’UE jusqu’au dernier homme et femme, ont réussi simultanément à présenter leur résultat préféré comme un échec scandaleux du gouvernement.

S’ils suivaient des nouvelles en dehors de leur bulle Twitter, ils sauraient qu’un accord américain n’est pas sur les cartes depuis des années, surtout depuis que Joe Biden a été élu.

Le gouvernement a depuis longtemps tourné ses attentions ailleurs . . . par exemple à l’énorme accord qu’elle négocie actuellement avec l’Inde.

Nous avons beaucoup écrit sur l’incroyable règne de 70 ans de la reine.

Nous commençons à soupçonner que la crise de Remoaner pourrait durer encore plus longtemps.

Héros du cercueil

IMAGINEZ le plus nerveux que vous ayez jamais été.

Imaginez maintenant que vous endossiez encore et encore le cercueil en chêne plombé de la reine alors que des milliards regardent chaque pas. Un feuillet et . . . eh bien, ce n’est pas la peine d’y penser.

Nous saluons donc les jeunes Grenadier Guards, fraîchement revenus d’Irak, qui ont porté ce lourd fardeau sans faute, y compris sur les marches de la chapelle Saint-Georges à Windsor alors que le monde retenait son souffle.

Épinglons quelques médailles à ces gars.