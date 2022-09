La tentative de la Russie d’annexer des parties de l’Ukraine avec des votes fictifs “vouée” à l’échec

Les votes – dont les résultats devraient être truqués et favoriser l’adhésion à la Russie – sont largement considérés comme un moyen pour la Russie d’annexer davantage de parties de l’Ukraine et de pouvoir justifier la “défense” de ce qu’elle pourrait alors revendiquer. était le “territoire russe”, même si la plupart de la communauté internationale ne reconnaîtrait pas la légitimité des votes ou des résultats.

Les référendums, qui doivent avoir lieu le week-end prochain, se tiendront dans deux “républiques” autoproclamées à Donetsk et Lougansk dans la région orientale du Donbass ainsi que dans les parties occupées des régions de Zaporizhzhia et de Kherson.

Alors que les votes étaient annoncés en tandem mardi, les analystes se sont demandé si Moscou pouvait être sur le point d’annoncer une mobilisation du peuple russe, mettant fermement la Russie sur le pied de guerre et ouvrant la porte à l’éventuelle conscription d’hommes russes en âge de combattre à envoyer à l’Ukraine.

Cette spéculation a été confirmée mercredi lorsque Poutine a annoncé la mobilisation partielle de la nation russe, tout en blâmant à nouveau l’Occident pour la guerre en Ukraine et en disant que la Russie avait “beaucoup d’armes pour répondre” à ce qu’il a qualifié de menaces de l’Occident.

La dernière décision de Poutine est intervenue après que le débat entre politiciens et commentateurs pro-Poutine concernant la mobilisation s’est intensifié ces dernières semaines, la pression s’intensifiant sur le Kremlin pour qu’il accorde plus de poids (et de personnel et d’armes) à l'”opération militaire spéciale” en Ukraine, en particulier après Les succès de Kyiv sur une contre-offensive éclair au nord-est dans la région de Kharkiv et au sud du pays à Kherson.

La contre-attaque à Kharkiv a été particulièrement réussie, les forces ukrainiennes chassant presque toutes les troupes russes de la région ; à Kherson, la situation est plus complexe car les forces russes sont plus profondément retranchées dans et autour de la ville portuaire et de la région au sens large, et en Crimée, que la Russie a annexée en 2014 et où elle a également organisé un simulacre de référendum pour tenter de légitimer son annexion.

Poutine a déclaré mercredi que la Russie soutenait les référendums et a déclaré que la décision de se mobiliser partiellement était “pleinement adaptée aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, à savoir protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, assurer la sécurité de notre peuple et de notre peuple dans les pays libérés”. territoires. »

Les votes à venir permettraient au Kremlin de prétendre, bien qu’à tort, qu’il “défendait” son territoire et ses citoyens, ce qui nécessitera davantage d’effectifs.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont déjà confirmé que les résultats de tout vote seraient considérés comme illégitimes.

L’UE a déclaré que tout résultat ne pouvait être considéré comme “la libre expression de la volonté du peuple” dans ces régions, tandis que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mardi que “le simulacre de référendum, la mobilisation potentielle de forces supplémentaires n’est pas un signe de force. Au contraire, c’est un signe de faiblesse, c’est un signe d’échec russe.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, a qualifié les référendums d’affront aux principes de souveraineté et d’intégrité territoriale. Il a déclaré que Biden, lors de son discours de mercredi à l’Assemblée générale des Nations Unies, adresserait une “réprimande ferme” à la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine.