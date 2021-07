La tentative de cette femme de faire du thé fait peur à Internet

Une femme d’Amérique a laissé les amateurs de thé perplexes et horrifiés après avoir révélé comment elle avait fait une tasse de thé. La femme a récemment utilisé sa poignée TikTok, @happygoliving, pour demander conseil aux utilisateurs après avoir gémi à propos d’un « défaut majeur » avec sa bouilloire électrique qu’elle a achetée en ligne. Dans la vidéo, elle a déclaré aux téléspectateurs que la bouilloire ne fonctionnait pas correctement. Elle a démontré la même chose en essayant de faire une tasse de thé.

De plus, la femme a tenté de préparer les sachets de thé et de faire bouillir l’eau en même temps. Lorsque l’eau bout, elle tourbillonne et commence à monter. Finalement, il déborde et jaillit de la bouilloire. En voyant cela, les gens sont hystériques. Voulant demander l’avis des autres, la femme a demandé à ses abonnés s’ils pouvaient remarquer le grave problème avec l’appareil. Elle s’est en outre interrogée sur le but de fabriquer un tel appareil.

La vidéo a accumulé plus de 4,1 millions de vues et plus de 10 000 commentaires. Les amateurs de thé du monde entier ont été traumatisés en regardant le processus de fabrication du thé. De nombreux utilisateurs ont souligné que l’eau est sortie parce qu’elle avait fait bouillir le sachet de thé avec l’eau de la bouilloire et que cela n’avait rien à voir avec la technologie de la bouilloire.

Un autre a déclaré que les Américains peuvent acheter une bouilloire de n’importe où, mais qu’ils en font une blague. Une utilisatrice a déclaré que le « défaut majeur » était qu’elle ne savait pas comment utiliser la bouilloire. Quelques autres ont plaisanté en disant que la femme devrait être « interdite » de faire du thé après son échec épique.

Cependant, il semble que la femme ait entendu le conseil haut et fort lorsqu’elle a, plus tard, mis en ligne un article de suivi dans lequel elle s’est montrée en train de faire bouillir l’eau de la bouilloire après avoir sorti l’infuseur à thé. La femme a dit qu’elle avait enfin réussi à faire fonctionner la bouilloire. Cependant, elle a remis en question l’utilisation de l’infuseur à thé fourni avec la bouilloire.

