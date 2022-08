La tentative de Boris Johnson de ramener des livres et des onces coûtera 2 millions de livres sterling aux contribuables, a averti Truss

Liz Truss est invitée à abandonner le plan post-Brexit pour ramener les mesures impériales si elle remporte la course au n ° 10 – car cela coûtera au moins 2 millions de livres sterling et déroutera les acheteurs.

L’idée très ridiculisée de Boris Johnson obligera les commerçants à débourser de nouveaux appareils de mesure et les inspecteurs à payer pour une formation supplémentaire, prévient un organisme de surveillance des normes.

Un sondage réalisé par le Chartered Trading Standards Institute (CTSI) révèle également que seulement la moitié des acheteurs sont “confiants” qu’ils pourraient utiliser des livres, des onces et des gallons – tombant à 30% des moins de 44 ans.

John Herriman, directeur général de l’organisation, a déclaré: «À un moment où nous sommes confrontés à une crise du coût de la vie, nous nous demandons si cette mesure est nécessaire.

“Quand beaucoup d’entre nous pensent aux livres et aux pence, devrions-nous être distraits par des discussions sur les livres et les onces?”

Une “campagne nationale d’éducation publique” à la télévision, à la radio et en ligne sur des mesures impériales oubliées depuis longtemps – y compris éventuellement des cours à l’école – ajouterait probablement des millions de plus à la facture, selon le CTSI.

Graham Wynn, directeur adjoint de la réglementation des affaires au British Retail Consortium, a mis en garde contre la “complexité inutile pour les consommateurs” du déménagement.

“Actuellement, l’indication des mesures impériales est autorisée à côté des mesures métriques, là où cela est utile pour les clients”, a souligné M. Wynn.

Le plan a été dévoilé par M. Johnson pour coïncider avec le jubilé de platine de la reine en juin, alors que le Premier ministre cherchait son “dividende” insaisissable sur le Brexit.

Une consultation, dont héritera le nouveau Premier ministre le 6 septembre, comprend également un guide pour aider les pubs à remplacer le marquage CE à l’échelle de l’UE sur les verres à pinte par la couronne royale.

En vertu des lois de l’UE qui s’appliquent en Grande-Bretagne depuis plus de 20 ans, les épiciers doivent afficher leurs produits en métrique – à l’exception de la bière, du cidre et du lait, où des pintes peuvent être utilisées.

Le gouvernement a promis de donner aux épiciers le choix d’utiliser l’un ou l’autre système, arguant que les mesures impériales font «partie de notre identité nationale».

Cependant, il explore des mesures métriques équivalentes qui devraient également être requises – dans un aveu apparent que les acheteurs resteront confus autrement.

En juin, le patron d’Asda et pair conservateur Stuart Rose a qualifié les plans de “non-sens complet et absolu”, en disant: “Nous avons de sérieux problèmes dans le monde et nous disons maintenant” revenons en arrière “.

“Est-ce que quelqu’un dans ce pays âgé de moins de 40 ans sait combien d’onces il y a dans une livre?”

L’enquête CTSI, menée auprès de 2 016 adultes britanniques au début du mois d’août, a révélé que :

* Seulement 23 pour cent croient que les mesures impériales amélioreraient leur expérience d’achat, tandis que 26 pour cent ont dit qu’ils ne le feraient pas et la moitié n’étaient pas convaincus de toute façon.

* Plus de la moitié des répondants (56 pour cent) n’avaient aucune opinion quant à savoir s’ils seraient plus susceptibles de magasiner auprès d’une entreprise qui offre des mesures impériales.

* Seuls environ 30% des personnes âgées de 16 à 44 ans ont déclaré qu’elles seraient confiantes d’appliquer les mesures impériales, atteignant près des deux tiers des personnes âgées de 65 ans et plus.