La tentative de Biden de réviser les impôts sur les successions pourrait entraîner de nouveaux problèmes

Biden propose de mettre fin à cette « augmentation de base » pour des gains de plus de 1 million de dollars pour les contribuables célibataires – 2,5 millions de dollars pour les couples – et en veillant à ce que les gains soient imposés si la propriété n’est pas donnée à un organisme de bienfaisance.

Pour aider à financer son American Families Plan, Biden propose des impôts plus élevés sur les gains en capital et les revenus pour les familles les plus riches.

Zollars avait autrefois un client qui a vendu une propriété achetée dans les années 1970 et qui avait subi de multiples échanges 1031. « Ils n’ont pas conservé de véritables registres », a-t-il déclaré. « C’est la recherche manuelle, aller au bureau de l’évaluateur du comté pour trouver un enregistrement des ventes et des achats, qui au mieux seraient indirects. »

Les investisseurs qui effectuent ces échanges pendant de nombreuses années et ne tiennent pas de registres appropriés risquent de perdre la trace de leur base au fil du temps, ce qui peut entraîner une complexité lorsqu’ils vendent la propriété et tentent de déterminer le montant de l’impôt sur les plus-values.

Si vous ne parvenez pas à déterminer l’assiette – et donc l’ampleur des impôts dus – elle est réputée être nulle.

Selon la proposition de Biden, cela signifierait qu’un héritier serait assujetti à des impôts sur la totalité de l’appréciation de l’actif, moins l’exclusion de 1 million de dollars pour les contribuables célibataires (2,5 millions de dollars pour les couples).

À l’heure actuelle, lorsque les investisseurs recherchent la base des investissements détenus de longue date en cas de vente et qu’ils sont à court de documents, ils peuvent essayer de faire une estimation de bonne foi pour déterminer l’impact fiscal. Attention: l’IRS peut contester vos estimations et votre méthodologie.

Voici trois étapes pour anticiper une bataille avec le fisc :

Trouvez votre base maintenant et rassemblez toutes les pièces justificatives. En ce qui concerne l’immobilier et les petites entreprises, les documents d’évaluation et les documents indiquant le réinvestissement dans la propriété et les améliorations peuvent également vous aider à trianguler votre base.

Gardez des registres impeccables, y compris des déclarations qui indiquent quand vous avez vendu vos avoirs ou quand vous avez pris des distributions de vos partenariats.

Intégrez la discussion de base à votre plan successoral. De la même manière que vos héritiers doivent savoir où trouver votre testament, ils doivent également avoir une idée de votre fondement dans votre patrimoine. Partagez ces documents avec eux à l’avance et épargnez-leur le travail supplémentaire de découvrir ce que vous avez initialement payé pour un actif.

Vous ne pouvez toujours pas étayer la base? Pensez aux dons de bienfaisance. Si les législateurs suppriment l’augmentation au décès, les actifs dont la base est difficile à déterminer pourraient être de bons candidats pour le don, a déclaré Steffen.

Vous pouvez obtenir une déduction fiscale basée sur la juste valeur marchande de l’actif si vous en faites don à un organisme de bienfaisance admissible. Pensez-y, mais n’agissez pas tout de suite.

« Attendez les détails », a déclaré Zollars. « Tout projet de loi proposé n’est qu’un projet de loi, mais ce n’est pas mal de rassembler vos bases. »