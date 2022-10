La tentative de bébé pingouin de s’enfuir d’une balance est la chose la plus mignonne que vous regarderez aujourd’hui

Des bébés animaux. Ces deux mots sur la barre de recherche YouTube ne manqueront pas d’afficher des résultats qui peuvent égayer les jours les plus sombres. Des chiots aux chatons en passant par les bébés pandas, la gentillesse est toujours surchargée, et le ravissement des internautes est toujours visible dans la section des commentaires. Le cas n’est pas différent lorsqu’il s’agit de la vidéo d’un bébé pingouin. Cela a été démontré par une vidéo virale récente d’un bébé manchot empereur donnant un moment adorablement difficile à un membre du personnel d’élevage essayant de peser la créature pelucheuse.

Une lutte pour peser un bébé manchot empereur de 97 jours. pic.twitter.com/2Bq1wid60J — Fascinant (@fasc1nate) 19 octobre 2022

La vidéo, d’une durée d’un peu plus d’une minute, montre un bébé pingouin mis sur une balance par un membre du personnel d’élevage. Le petit, de nature visiblement joueuse, ne se soucie pas de la procédure et a hâte de s’enfuir. Dès que la personne essayant de peser le pingouin retire sa main, l’oiseau essaie de s’enfuir. Après quelques tentatives infructueuses, ponctuées de petits gazouillis et de claquements de griffes sur la balance, le poussin pingouin tente de tromper l’employé.

On peut le voir immobile pendant quelques secondes, jusqu’à ce que la personne lâche sa garde et recule d’un pas. Dès que le bébé pingouin se rend compte que la ruse a fonctionné comme un charme, il essaie de s’enfuir de joie. Malheureusement pour ce petit pingouin, le membre du personnel le remet sur la balance. Vers la fin, le jeune oiseau coopère et reste immobile, attendant son poids. Le bébé pingouin est aussi photogénique que possible et a l’air majestueux.

Les utilisateurs des médias sociaux sont ravis de la vidéo, qui a recueilli plus de 25 millions de vues. Les gens ont laissé tomber beaucoup d’emojis de cœur et de rire pour montrer leur appréciation. D’autres ont exprimé leur adoration avec “aww”. Pourtant, d’autres sont positivement stupéfaits par la douceur du bébé pingouin.

La vidéo a également suscité des tonnes de rires sur l’incapacité du poussin à rester immobile. Il semble avoir un cas de pieds heureux!

Les manchots empereurs sont le plus grand membre de tous les manchots et sont connus pour leur comportement majestueux. Certains membres de cette espèce peuvent atteindre une hauteur d’environ 130 cm et peser de 25 à 45 kg. Ce bébé pingouin perdra bientôt ses plumes gris argenté et acquerra le plumage noir et blanc caractéristique.

