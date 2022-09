La tentative de bébé éléphant de se tenir debout et de marcher vous incitera à ne jamais abandonner

Il y a beaucoup de hauts et de bas dans la vie. Parfois on tombe, parfois on se relève. Mais ce qui compte, ce n’est pas d’abandonner à mi-chemin. C’est une dure leçon que la vie vous enseigne, au fil du temps. Non seulement les humains, mais aussi les animaux doivent respecter cette règle. Cette récente vidéo virale d’un bébé éléphant vous donnera la même impression.

Un compte nommé Jaiky Yadav a mis en ligne l’adorable vidéo d’un éléphanteau essayant de son mieux de marcher sur ses pieds mais échouant à chaque fois. Cependant, l’attitude « ne pas abandonner » du veau en a fait un gagnant aux yeux des internautes.

Meilleure vidéo Showsha

“Ce n’est pas facile de se tenir debout, ce n’est pas difficile même si vous continuez d’essayer”, lit-on dans la légende inspirante du message.

Le clip désormais viral révèle un éléphant vraisemblablement nouveau-né essayant de faire ses premiers pas de bébé. Il titube un peu, tombe sur sa trompe, puis se relève pour essayer de marcher sur ses pattes. Bien que le veau réussisse à maintenir son équilibre à quatre pattes, dès qu’il essaie de faire un pas, il retombe lamentablement.

La vidéo se termine brusquement avec le bébé tusker rampant vers l’avant jusqu’à ce qu’il parvienne à se lever à mi-hauteur. Bien que la vidéo n’indique pas si le veau réussit à marcher, son véritable effort d’essayer jusqu’au dernier souffle a attiré l’attention de la communauté Internet.

La population du cyberespace a atterri dans la section des commentaires pour exprimer leurs réactions à la vidéo inspirante. “La force est d’essayer à nouveau”, a écrit un utilisateur. Un autre a convenu: “Ceux qui essaient n’échouent jamais.”

La force est d’essayer à nouveau✨ — Docto (@SayHiToDocto) 23 septembre 2022

Plus d’informations – Surendra kumar (@ Surendr25749124) 23 septembre 2022

La vidéo a enregistré plus de 358,3 000 vues et plus de 5 000 likes sur la plateforme de micro-blogging. Ce bébé éléphant vous a-t-il déjà inspiré ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici