La tentative d’assassinat russe d’un actif de la CIA sur le sol américain montre un changement majeur en matière de sécurité : « Cela change la donne »

Une tentative d’agents russes en 2020 de cibler et de tuer un actif de la CIA sur le sol américain signale un changement majeur dans la façon dont la communauté du renseignement américain évalue la menace à laquelle sont confrontés les informateurs étrangers qui sont vitaux pour la collecte de renseignements américains.

Plus tôt cette semaine, le New York Times a révélé une tentative sans précédent de Moscou pour poursuivre Aleksandr Poteyev, un ancien officier de renseignement russe de haut rang devenu informateur pour la CIA qui vivait à Miami.

Selon des informations qui devraient être publiées dans un livre plus tard ce mois-ci par Calder Walton, un spécialiste de la sécurité nationale et du renseignement à l’Université de Harvard, intitulé « Spies : The Epic Intelligence War Between East and West », une opération a été lancée dans un « Mercader moderne » – une référence à Ramón Mercader, un agent secret de l’Union soviétique sous Josef Staline qui a assassiné Léon Trotsky à Mexico en 1940.

LE MEILLEUR CHEF DE L’AIR FORCE SOULÈVE L’ALARME SUR LES NORMES EN EFFONDREMENT AU MILIEU DES MENACES DE LA CHINE ET DE LA RUSSIE: « LE DEUXIÈME MEILLEUR NE LE COUPERA PAS »

La Russie a une longue et notoire réputation de ciblage des informateurs chez elle et à l’étranger, y compris dans les pays occidentaux. Dans un cas bien documenté de 2018, Sergei et Yulia Skripal ont été empoisonnés avec un agent neurotoxique à Salisbury, en Angleterre.

Mais selon Rebekah Koffler, une ancienne officier du renseignement de la DIA d’origine russe qui a travaillé avec le National Clandestine Service de la CIA sur des projets opérationnels impliquant des transfuges et auteur du « Putin’s Playbook », Moscou s’en prenant à un actif américain sur le sol américain « change la donne ». «

« Nous avons de nombreuses personnes qui travaillent pour nous et qui risquent leur vie… en Russie, fournissant des informations très sensibles. Dans certains cas, nous les exfiltrons lorsque leur vie est en danger lorsque leur couverture est grillée », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « C’est un changeur de jeu. »

L’ancien officier du renseignement a expliqué que la communauté du renseignement américain se donne beaucoup de mal pour assurer la sûreté et la sécurité des informateurs contraints de fuir leur patrie et de chercher protection à l’intérieur des frontières américaines en échange de leurs services de renseignement.

« S’ils ont tenté de tuer ce type, ils vont tenter de tuer nos autres gars que nous avons ici », a-t-elle expliqué.

Koffler, qui a personnellement été la cible de harcèlement russe, a déclaré que la communauté du renseignement américain avait précédemment évalué que si Moscou avait intimidé les Russes qui aidaient Washington, le niveau de menace contre les actifs et à l’intérieur des frontières américaines était toujours considéré comme relativement faible – une évaluation qui est n’est plus exacte.

LA VOITURE D’UN ÉCRIVAIN PRO-KREMLIN EXPLOSE EN RUSSIE, TUANT LE CONDUCTEUR

« C’est une évolution très alarmante », a-t-elle déclaré. « Nous venons de réaliser qu’aucune de ces personnes n’est plus en sécurité, et c’est très inquiétant. »

Le complot visant à assassiner Poteyev a été déjoué après qu’un agent du Kremlin ait bâclé un plan de surveillance qui a attiré l’attention d’un agent de sécurité, qui a alerté la communauté du renseignement américain.

La Russie a tenté d’obtenir des informations sur Poteyev en recrutant de force un scientifique mexicain sans prétention, Hector Alejandro Cabrera Fuentes.

Il a été découvert que Fuentes avait deux épouses, l’une russe vivant en Allemagne avec deux filles, et l’autre vivant au Mexique – un arrangement particulier que Moscou a exploité.

La mère de deux enfants a été arrêtée et empêchée de quitter la Russie après leur retour pour une visite, forçant Fuentes à se rendre en Russie pour les voir.

Pendant son séjour, il a été approché par un homme soupçonné d’être un agent russe et a finalement été chargé de louer un appartement à Miami sous un nom différent près de l’endroit où Poteyev était censé vivre.

On lui a alors dit de surveiller et de localiser le véhicule de Poteyev, de recopier la description de l’endroit où il se trouvait et de prendre son numéro de plaque d’immatriculation.

On aurait également dit à Fuentes de ne pas prendre de photo de la voiture.

Mais le scientifique a raté l’opération lorsqu’il a tenté d’entrer dans un complexe où le véhicule de Poteyev était censé être gardé, passant par une porte d’entrée en talonnant la voiture devant lui.

Fuentes a ensuite été arrêté par un agent de sécurité, à quel point sa femme s’est éloignée de la scène, a localisé la voiture de Poteyev et l’a prise en photo – le tout ayant été capturé sur des images de caméras de sécurité, selon le New York Times.

Koffler a souligné que l’échec de la tentative d’assassinat de la Russie a démontré que les procédures de sécurité mises en place par la communauté du renseignement américain pour assurer la sécurité des transfuges fonctionnent.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous devrons peut-être investir plus de ressources maintenant que nous savons que les Russes mèneront des opérations secrètes » d’actes humides « sur le sol américain, mais jusqu’à présent, ce que nous avons fait a fonctionné pour maintenir ces gars en vie », a-t-elle déclaré en référence. aux tactiques opérationnelles utilisées par la Russie dans les tentatives d’assassinat comme les empoisonnements.

« À l’avenir, les services de renseignement américains évalueront probablement le risque pour les transfuges russes à un niveau supérieur au niveau de référence actuel, qui est déjà très élevé. Nous allons probablement renforcer nos procédures de sécurité pour assurer leur sécurité », a-t-elle poursuivi. « Cette affaire a démontré que les transfuges russes ne devraient pas avoir un faux sentiment de sécurité, simplement parce qu’ils sont aux États-Unis »

« Poutine dispose d’un vaste réseau d’agents. Ils doivent écouter leur responsable du dossier et suivre religieusement les consignes de sécurité pour être en sécurité. » dit Koffler.