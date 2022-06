La tentative d’assassinat de Reagan, John Hinckley Jr., est entièrement libérée après quatre décennies

John Hinckley Jr., qui a tiré et blessé le président américain Ronald Reagan en 1981, a été libéré de la surveillance du tribunal mercredi, mettant officiellement fin à des décennies de surveillance par des professionnels de la santé juridique et mentale.

Hinckley a écrit sur Twitter : « Après 41 ans 2 mois et 15 jours, ENFIN LA LIBERTÉ !!! »

La libération complète de Hinckley et la levée de toutes les restrictions étaient attendues depuis fin septembre. Le juge du tribunal de district américain Paul L. Friedman à Washington a déclaré qu’il libérerait Hinckley le 15 juin s’il continuait à rester mentalement stable dans la communauté de Virginie où il vit depuis 2016.

L’homme de 67 ans, qui a été acquitté pour cause de folie, a passé les décennies précédentes dans un hôpital psychiatrique de Washington, après avoir tiré et blessé le 40e président américain et plusieurs autres devant un hôtel de Washington.

L’attaché de presse de Reagan, James Brady, faisait partie de ceux qui ont survécu, bien qu’il ait reçu une balle au-dessus de l’œil gauche, la balle se brisant dans sa tête.

Après la mort de Brady en 2014 à l’âge de 73 ans, un médecin légiste a déclaré que sa mort était un homicide, affirmant que c’était le résultat direct des blessures qu’il avait subies lors de la fusillade.

Cependant, les procureurs fédéraux ont déclaré qu’ils n’accuseraient pas Hinckley du meurtre de Brady, affirmant qu’un juge ou un jury serait empêché de conclure que Hinckley était sain d’esprit au moment où Brady a été abattu, en raison de son acquittement précédent.

Impact sur l’héritage de Reagan, le contrôle des armes à feu

Freedom for Hinckley comprendra un concert – il joue de la guitare et chante – à Brooklyn, New York, prévu pour juillet.

Cependant, il est loin d’être le nom familier qu’il est devenu après la fusillade. Les historiens disent que son héritage contribue involontairement à construire la légende Reagan et inspire une pression pour un contrôle plus strict des armes à feu.

« Pour que le président lui-même ait été si grièvement blessé, et pour en revenir – cela a en fait fait de Ronald Reagan la légende qu’il est devenu … comme le héros de cinéma qu’il était », a déclaré Barbara A. Perry, professeur et directrice de études présidentielles au Miller Center de l’Université de Virginie.

En 1993, le président Bill Clinton a promulgué le projet de loi Brady, qui exigeait une période d’attente de cinq jours pour les achats d’armes de poing et la vérification des antécédents des acheteurs potentiels.

La campagne Brady pour prévenir la violence armée et le centre Brady pour prévenir la violence armée portent également le nom de Brady et de sa femme, Sarah.

Aucun signe de maladie mentale active depuis le milieu des années 80

Hinckley avait 25 ans et souffrait de psychose aiguë lorsqu’il a tiré sur Reagan et les autres. Lorsque les jurés l’ont déclaré non coupable pour cause de folie, ils ont dit qu’il avait besoin d’un traitement et non d’une vie en détention. Il a reçu l’ordre de vivre à l’hôpital St. Elizabeths à Washington.

Dans les années 2000, Hinckley a commencé à faire des visites au domicile de ses parents dans une communauté fermée de Williamsburg. Une ordonnance du tribunal de 2016 lui a accordé la permission de vivre avec sa mère à plein temps, bien que sous diverses restrictions, après que des experts ont déclaré que sa maladie mentale était en rémission depuis des décennies.

La mère de Hinckley est décédée en juillet. Il a signé un bail sur un appartement d’une chambre dans la région l’année dernière et a commencé à y vivre avec son chat, Theo, selon les documents judiciaires.

Stephen J. Morse, professeur de droit et de psychiatrie à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré à l’Associated Press l’année dernière que l’acquittement de Hinckley pour cause de folie signifie « qu’il n’est pas responsable de ces choses terribles qui se sont produites et qu’il ne peut pas être puni ».

« S’il n’avait pas tenté de tuer le président Reagan, ce type aurait été libéré il y a longtemps », a déclaré Morse.

Mais la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute a déclaré dans un communiqué l’année dernière qu’elle était « attristée » par le plan du tribunal, déclarant que « nous pensons que John Hinckley est toujours une menace pour les autres ».

Friedman, le juge fédéral chargé de l’affaire Hinckley, a déclaré le 1er juin que Hinckley n’avait montré aucun signe de maladie mentale active depuis le milieu des années 1980 et n’avait manifesté aucun comportement violent ni intérêt pour les armes.

« Je suis convaincu que M. Hinckley s’en sortira bien dans les années qui lui restent », a déclaré le juge lors de l’audience au début du mois.

Il a noté que les avocats du gouvernement et de Hinckley se sont battus pendant des années pour savoir si Hinckley devrait bénéficier d’une liberté croissante.

« Il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait maintenant un accord unanime : « C’est le moment de laisser John Hinckley continuer sa vie, alors nous le ferons. »