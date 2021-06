La tension musculaire laisse les espoirs olympiques de Dutee Chand suspendus à un fil

Les espoirs de la sprinteuse vedette Dutee Chand de battre le temps de qualification olympique de Tokyo de 11,15 secondes lors de la finale du 100 mètres féminin aux Championnats nationaux d’athlétisme inter-États samedi pourraient être anéantis après qu’elle s’est étirée les muscles du quadriceps gauche lors de la séance du matin.

« C’était une mauvaise journée pour moi samedi matin alors que j’ai tendu mes muscles quadriceps gauche pendant les séries du 100 m féminin. J’ai pris des médicaments ainsi que des traitements de physiothérapie. Ma blessure à la jambe devrait aller. Je devrais être capable de faire un temps rapide en finale dans la soirée », a déclaré à IANS le médaillé d’argent des Jeux asiatiques de Jakarta 2018 sur 100 m/200 m.

Lundi, lors du Grand Prix d’Inde IV, Dutee avait réussi un temps de 11,17 secondes lors de la finale du 100 m féminin. C’était un record national et meilleur que son précédent record de 11,22 secondes enregistré en 2019 à Ranchi.

Dutee dit qu’elle a tout donné lors des séries éliminatoires du relais 4×100 m féminin vendredi et qu’elle n’a pas été en mesure de récupérer complètement pour les séries éliminatoires du 100 m de samedi matin.

« J’ai réussi un temps de 11,76 secondes pour remporter mes séries. J’ai été tranquille lors du tour préliminaire de la séance du matin, car l’objectif principal est la finale qui a lieu le soir », a-t-elle ajouté.

Pour se préparer à la finale du 100 m en soirée, Dutee a déclaré qu’elle avait pris des médicaments et reçu un traitement de son kiné.

« Je me sens mieux. J’espère que la raideur disparaîtra d’ici le soir. Fera un bon échauffement pour la séance du soir. Je verrai comment ma jambe blessée réagit et je planifierai la course finale en conséquence », a-t-elle ajouté.

