La tension monte à la frontière entre le Kosovo et la Serbie au milieu des protestations et des coups de feu

“Nous prierons pour la paix et rechercherons la paix, mais il n’y aura pas de reddition et la Serbie gagnera”, a déclaré dimanche le président serbe Aleksandar Vucic lors d’une conférence de presse. “S’ils osent persécuter, maltraiter et tuer les Serbes, la Serbie gagnera”, a-t-il poursuivi, ajoutant plus tard : “Nous n’avons jamais été dans une situation aussi difficile et compliquée qu’aujourd’hui”.

M. Vucic, qui a convoqué dimanche soir une réunion de haut niveau de responsables de la sécurité et de l’armée, a déclaré que le gouvernement kosovar tentait de le présenter sous le même jour que le président Vladimir V. Poutine en attribuant les troubles aux relations étroites de la Serbie avec la Russie. , une autre nation chrétienne slave et orthodoxe.

Le dirigeant du Kosovo, a déclaré M. Vucic lors de la conférence de presse de dimanche, tentait de profiter de l’ambiance mondiale en projetant que “le grand Poutine a donné des ordres au petit Poutine, donc le nouveau Zelensky, sous la forme d’Albin Kurti, sera un sauveur et lutter contre la grande hégémonie serbe.

Vladimir Djukanovic, un député serbe du parti au pouvoir de M. Vucic, a également lié la frontière à la guerre en Ukraine, tweetant : « Il me semble que la Serbie sera obligée de commencer la dénazification des Balkans », une référence inquiétante à La justification de la Russie pour l’invasion de l’Ukraine.

La Serbie, candidate à l’adhésion à l’Union européenne, a maintenu des liens étroits avec Moscou et n’a pas adhéré aux sanctions occidentales contre la Russie, bien qu’elle ait voté en faveur d’une résolution des Nations Unies condamnant l’invasion russe de l’Ukraine. Belgrade et Moscou partagent une animosité envers l’alliance militaire de l’Otan en raison de son bombardement de la Yougoslavie en 1999, lorsque M. Vucic était porte-parole de l’homme fort serbe Slobodan Milosevic.

L’OTAN maintient toujours une présence de maintien de la paix au Kosovo, avec une force d’environ 3 700 soldats. Dans un communiqué de presse, l’OTAN a déclaré que sa force sur le terrain était “prête à intervenir si la stabilité est menacée”.