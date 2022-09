La tension monte à Belgrade avant la marche des fiertés prévue

BELGRADE, Serbie (AP) – Au milieu des tensions croissantes, la police a été déployée samedi dans le centre-ville de Belgrade où une marche des fiertés devait avoir lieu malgré les menaces de groupes anti-gays et une interdiction officielle antérieure.

Laissant espérer que l’événement paneuropéen LGBTQ se déroulera sans violence, les organisateurs ont déclaré samedi avoir reçu des garanties de la Première ministre serbe Ana Brnabic, qui est lesbienne, que l’événement pouvait se dérouler comme prévu.

“Après des semaines d’intense pression internationale, la Première ministre serbe Ana Brnabic a annoncé que la marche EuroPride, prévue aujourd’hui à 17h00 (CET), peut avoir lieu”, indique un communiqué de l’Association européenne des organisateurs de la fierté.

“La Première ministre a déclaré qu’elle pouvait garantir que les rues de Belgrade seraient sûres cet après-midi”, indique le communiqué.

La police serbe avait précédemment interdit le défilé de samedi dans les rues de la capitale serbe, invoquant le risque d’affrontements avec des militants d’extrême droite qui ont commencé à se rassembler samedi près du bâtiment du Parlement du centre-ville pour protester contre l’événement LGBTQ.

Plusieurs petits incidents ont été signalés samedi avec des militants anti-gays lançant des bouteilles sur des policiers qui tentaient de les isoler dans le centre-ville de Belgrade. Au moins deux d’entre eux ont été emmenés dans un fourgon de police.

Les membres de l’Association européenne des organisateurs de la fierté ont choisi la capitale de la Serbie il y a trois ans pour accueillir l’événement annuel, espérant que cela représenterait une percée majeure pour un pays slave traditionnellement conservateur et fortement influencé par l’Église orthodoxe.

L’UE et d’autres responsables occidentaux, ainsi que des groupes de défense des droits nationaux et internationaux, ont exhorté le président populiste serbe Aleksandar Vucic à autoriser la tenue de la marche des fiertés. Mais il a déclaré que la police ne pouvait pas faire face à d’éventuelles émeutes de groupes de droite au milieu de la crise énergétique et d’autres événements qui ont frappé le pays des Balkans.

Ces groupes de droite, dont certains sont considérés comme proches du gouvernement nationaliste de Vucic, ont également été interdits de rassemblement samedi, mais ils ont déclaré qu’ils ignoreraient la décision.

Plusieurs recours en justice des organisateurs de la marche contre l’interdiction ont été rejetés par les autorités serbes. Vendredi, les organisateurs ont soumis une autre demande officielle au ministère serbe de l’Intérieur avec un itinéraire plus court proposé pour la marche.

Dusan Stojanovic, Associated Press