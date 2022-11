La tension hors terrain n’affectera pas le choc de l’USMNT

L’entraîneur-chef de l’Iran, Carlos Queiroz, a déclaré que son équipe n’utiliserait pas la controverse hors terrain comme motivation lors de son affrontement crucial dans le groupe B de la Coupe du monde contre les États-Unis mardi.

La montée en puissance du match américain au Qatar a été entachée de tensions entre les instances de football du pays, notamment le compte sur les réseaux sociaux de la Fédération américaine de football (USSF) affichant le drapeau iranien sans son emblème islamique. Cet incident a conduit la fédération iranienne à demander à la FIFA de prendre des mesures contre l’USSF.

Les commentaires de l’ancien entraîneur-chef de l’USMNT, Jurgen Klinsmann, critiquant la culture du football iranien ont également provoqué une réaction de colère de Queiroz via son compte Instagram, ajoutant une tension supplémentaire à un match qui était déjà très médiatisé en raison des différences politiques de longue date entre les États-Unis et Iran.

Lorsqu’on lui a demandé s’il utiliserait l’incident du drapeau comme source de motivation pour ses joueurs, Queiroz a déclaré qu’il ne déploierait pas cette tactique.

“Si après 42 ans dans ce jeu, je crois toujours que je peux gagner des matchs de football par des jeux mentaux, je pense que je n’ai pas appris le jeu”, a déclaré Queiroz, qui a été applaudi par les journalistes iraniens à son arrivée à la conférence de presse. .

“Si mon esprit tombe dans le piège d’être distrait par toutes les autres choses, je mens au football et je ne le ferai pas.

“Lorsque le rideau s’ouvrira, soyez juste prêt à chanter et à danser. Si vous n’êtes pas prêt, le Dieu du football ne peut pas vous aider. J’espère juste que mes garçons mettront leur tête, leur âme et leurs compétences ensemble pour gagner et nous pourrons atteindre le résultat pour passeport pour le second tour.”

L’entraîneur iranien a refusé de commenter les commentaires de Klinsmann, mais a déclaré que le match pouvait être une force pour le bien.

“Les événements entourant cette Coupe du monde seront une bonne leçon pour nous tous à l’avenir”, a déclaré Queiroz. “On apprend que notre mission est de créer du divertissement pendant 90 minutes et de rendre les gens heureux.

“Je suis né dans un endroit en Afrique, [Mozambique] et j’avais l’habitude d’aller travailler dans des endroits où les enfants ne mangent pas pendant deux jours, n’ont rien à manger ni à boire, pas de vêtements à porter.

“Mais si vous leur donnez un ballon de football, vous ne pouvez pas imaginer le changement sur leurs visages, de la tristesse au bonheur. C’est notre mission.

“J’essaie de rester fidèle à ce que mon père m’a appris – il a dit de ne pas mentir au football, de ne pas se suicider à cause du jeu. Je serai fidèle au football et j’essaierai de le respecter, mais il y a d’autres choses qui sont importants pour toute notre société.

“Nous sommes solidaires de toutes les causes humaines et humanitaires partout dans le monde, quelles qu’elles soient et qui qu’elles soient.

“Vous parlez des droits de l’homme, du racisme, des enfants qui meurent dans des fusillades à l’école – nous sommes solidaires avec tout cela. Pour apporter du bonheur pendant 90 minutes.”

Queiroz, qui a été entraîneur adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United à deux reprises, en est à sa troisième Coupe du monde en tant qu’entraîneur de l’Iran.

L’Iran n’a pas réussi à progresser depuis la phase de groupes de toutes les Coupes du monde auxquelles il a participé, depuis 1978, et il a déclaré que son seul objectif était de mettre fin à cette longue attente du succès.

“C’est un match très spécial, avoir une chance de passer la prochaine étape nous rend fiers”, a déclaré Queiroz. “Nous devons essayer de faire de notre mieux contre, sans aucun doute, l’équipe la plus constante et la plus régulière qui a réalisé les deux meilleures performances de notre groupe – les États-Unis.

“Ils ont très bien joué contre le Pays de Galles et l’Angleterre, tout le monde n’a pas été aussi constant.

« Nous connaissons les difficultés que nous aurons demain face à une très bonne équipe, bien organisée, avec le même objectif en tête.

“C’est un match très spécial pour moi car j’ai eu l’opportunité de travailler en MLS au début, j’ai aidé le football américain à grandir, donc faire partie de cette grande famille du football et des Nations Unies du football est un honneur et privilège.

“Maintenant, les États-Unis sont passés du football au football et c’est le meilleur éloge que je puisse dire.

“Ils jouent un football vraiment moderne, des joueurs dans les meilleures équipes d’Europe, mais nous jouerons avec respect et avec une forte volonté d’obtenir le résultat pour obtenir le deuxième tour.”