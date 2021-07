La tension du delta oblige la Catalogne espagnole à rétablir le couvre-feu

La souche delta, plus infectieuse, fait réapparaître les infections dans de nombreux pays, même en Europe où les efforts de vaccination se déroulent bien et les systèmes de santé publique sont robustes. Mais la Catalogne double la moyenne espagnole et fait partie des zones les plus durement touchées d’Europe avec plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants sur 14 jours. Seule Chypre est moins bien lotie en Europe, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies.