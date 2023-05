La tension de Holly Willoughby et Phillip Schofield jette le doute sur les rôles de présentation de Dancing On Ice

LA tension croissante dans le partenariat de Holly et Phil a jeté le doute sur leur rôle de présentateur de Dancing on Ice.

La détérioration de la relation à long terme du couple a déjà suscité des inquiétudes sur leur émission phare de jour This Morning – et maintenant les patrons d’ITV craignent que cela ne déborde sur la patinoire.

Une source a déclaré: « Holly et Phil sont les étoiles brillantes de Dancing on Ice, mais s’ils ne s’entendent pas, on craint que cela ne fonctionne pas.

« Dancing on Ice est une énorme émission ITV et elle attire environ quatre millions de téléspectateurs par épisode.

Holly et Phil sont tous deux des professionnels complets et aucun d’eux ne laisserait jamais entendre qu’il y avait un problème à l’écran.

« Mais maintenant que les problèmes de leur relation de travail sont au grand jour, cela ne peut pas être passé sous silence. »

Hier, The Sun a révélé que Holly avait clairement indiqué aux patrons de This Morning qu’elle voulait rester si Phil partait.

Des initiés ont raconté comment la relation professionnelle autrefois étroite du couple avait commencé à se détériorer.

Une source a ajouté : « C’est loin d’être une situation idéale.

« Tout ce que tout le monde chez ITV veut, c’est que cela soit résolu rapidement et que Holly et Phil soient heureux. »

Phillip Schofield s’est ouvert en exclusivité au Sun après que le couple eut l’air mal à l’aise ce matin[/caption]