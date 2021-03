Les milléniaux vieillissent, leurs chansons préférées tombent dans la catégorie des vieilles chansons, leurs bonbons préférés ne sont plus disponibles sur le marché, les personnages de la télévision avec lesquels ils ont grandi sont désormais incompréhensibles. Pour ajouter à tout cela, Internet est toujours là pour nous rappeler le temps passé et déclencher une certaine nostalgie. La dernière tendance de Twitter «Vous deviez être là» est une de ces choses que le monde d’Internet a récemment soulevée.

De l’émission télévisée à succès d’antan aux collations que l’on ne trouve pas sur les marchés actuellement, les internautes ont partagé plusieurs choses sur Twitter dans cette dernière tendance. Regarde:

Ceci et bien plus encore a rappelé aux internautes des temps passés et des temps plus simples.