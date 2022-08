La tendance virale «Patakha Guddi» fait vibrer les gens à travers le monde

Les plateformes sociales telles qu’Instagram et TikTok bourdonnent actuellement des échos d’une chanson de Bollywood de 2014 du film Highway. En faisant défiler un interminable rouleau de bobines, vous tomberez forcément sur la tendance virale où l’on voit les gens secouer la jambe sur le remix de la chanson Patakha Guddi, chanté par le talentueux duo, les Nooran Sisters. La tendance s’est propagée comme une traînée de poudre et a franchi les frontières internationales. Des gens de tous les coins du monde apparaissent sur les plateformes de médias sociaux et exécutent les pas de danse désignés à la tendance virale “Ali Ali Ali”.

L’une des vidéos très populaires présentant la version remixée est venue d’Allemagne dans laquelle deux femmes ont interprété une reprise de danse de la chanson. La vidéo a été partagée par un coach de danse. Regarde:

Cette danse a gagné du terrain auprès du public et des créateurs. Les utilisateurs des plateformes de médias sociaux ont chaleureusement réagi et recréé leurs propres versions.

L’un des premiers à proposer la danse a été le célèbre duo de créateurs de contenu et d’influenceurs des médias sociaux de Tanzanie, Kili Paul et Neema Paul.

Un autre duo, faisant de Times Square à New York leur plateforme de danse, a partagé une vidéo du numéro des Nooran Sisters.

Un utilisateur s’est produit dans les rues de Birmingham et la vidéo a recueilli des milliers de vues.

Un homme des Philippines a ajouté ses propres touches à la routine. Regarde:

La chanson ne fait pas partie d’une mais de deux tendances virales sur les réseaux sociaux. Un artiste de heavy metal a fait une reprise de la chanson et a mélangé les airs de la guitare électrique avec elle. La vidéo a été également aimée et partagée par les utilisateurs des médias sociaux

Patakha Guddi a été la percée à Bollywood pour la Sultane et Jyoti Nooran. La chanson faisait partie du film à succès Highway d’Alia Bhatt. Suite à cela, le duo a joué dans le film de 2015, Singh is King, avec Akshay Kumar.

