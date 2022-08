La tendance virale des chiffons de toilette réutilisables fait grincer des dents, Twitter veut un autre moyen de « sauver la Terre »

Une invention de Net Zero Co pour la durabilité suscite l’ire sur Twitter : il s’agit d’une serviette en tissu réutilisable à utiliser à la place du papier toilette après avoir utilisé les installations. Il s’agit de linges de toilette, dont un morceau peut être extrait, plié en trois et utilisé de préférence après l’avoir mouillé avec de l’eau. Après utilisation, le morceau de linge de toilette est à replier vers l’intérieur, rangé dans un panier ou un sac humide, puis jeté dans la machine à laver. Après cela, il doit être replié et donc réutilisé.

“Ces papiers hygiéniques lavables et réutilisables offrent un moyen économique et écologique de se nettoyer sans créer de déchets ni dépenser une mini fortune au fil du temps”, indique le site Web de l’entreprise.

Alors que beaucoup ont suggéré qu’un bidet aurait été une meilleure solution, d’autres ont dit que cela violait les règles d’hygiène de base.

Si je voyais ça chez quelqu’un, je partirais et je ne reviendrais jamais. pic.twitter.com/8e8e7l4HLo – Visage de poupée ✨ (@smoke_nd_pearlz) 13 août 2022

Il doit y avoir un autre moyen de sauver la terre https://t.co/JVKSWRUfsG – Cy (@amthecharlene) 16 août 2022

yall… elle a déjà un putain de bidet pourquoi tu dois avoir du papier toilette réutilisable L’EAU EST JUSTE LÀ FFS https://t.co/6WpiV2OjnI – fée geekylands (@fvirydanny) 16 août 2022

Je vais juste dire, je vois un BIDET PULVÉRISATEUR attaché aux toilettes https://t.co/DPvEIYGmrr – awkwardeezm (@Shafirarsyd) 16 août 2022

Je suis tout pour sauver la terre et tout ça mais n’y a-t-il pas une… idk… façon différente de faire ça ? https://t.co/V00NxfskQF – kie (@criminalplaza) 15 août 2022

pourquoi est-il si difficile pour les blancs d’utiliser beaucoup https://t.co/3rarzOBaYD – FH (@wokeasfork) 15 août 2022

Il y a des matières fécales dans cette machine à laver https://t.co/dbmJ9WE11h – Tige (@ Grandpooba26) 15 août 2022

Récemment, une autre “invention” similaire a bouleversé les utilisateurs de Twitter. Le “jet de blanchisserie” est la “première goulotte à linge alimentée par aspiration qui transporte le linge de n’importe quelle pièce avec des ports installés, vers la buanderie”. Cela signifie essentiellement qu’il existe un système d’aspiration qui aspire vos vêtements lorsque vous les jetez vers lui et les transporte directement dans la buanderie, à condition que vous en ayez une.

Il y a aussi une machine à roti qui fera tout, du mélange au pétrissage en passant par le soufflage. Le hic ? Il en coûte Rs 1,11,000. Le Rotimatic automatise complètement le processus de fabrication des rotis, mais le prix a incité de nombreux utilisateurs de médias sociaux à faire une double prise. Prétendant être la “façon la plus intelligente de rôtir”, le site Web du Rotimatic se lit comme suit : “Rotimatic est la première solution entièrement intégrée au monde qui mesure, mélange, pétrit, aplatit, cuit, souffle et ravit. Tout en un!”

