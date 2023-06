La tendance troublante de TikTok voit des victimes de meurtres d’enfants recréées avec un générateur d’images d’IA de personnages – y compris leurs voix

Une nouvelle tendance TikTok DÉRANGEANTE a l’intelligence artificielle recréant des enfants assassinés – y compris leurs voix.

Les vidéos partagent souvent des détails horribles sur la façon dont les enfants ont été tués et sont livrées sans avertissement de contenu.

Une vidéo TikTok en particulier montre un jeune garçon généré par l’IA portant une chemise jaune et racontant comment il est mort.

« J’étais la cible de l’entraînement de tir au pistolet BB de ma mère », a commencé le garçon.

Le garçon est ensuite entré dans le contexte de sa vie, comment il est né en 2005 et a vécu avec divers parents.

« En grandissant, j’ai commencé à me demander pourquoi je ne pouvais pas vivre avec ma mère comme les autres enfants de mon âge », a poursuivi le garçon.

Quand il avait huit ans, le garçon est allé vivre avec sa mère et son beau-père.

Cependant, le garçon n’a pas tardé à partager que la façon dont il était traité par eux différait grandement de son traitement avec ses grands-parents.

« Ma nourriture quotidienne consistait en des aliments avariés ou périmés », a déclaré le garçon en vivant avec sa mère.

Il a continué à partager des détails graphiques de son traitement, terminant la vidéo par un appel à mettre fin à la violence domestique.

De nombreuses vidéos ont des centaines de milliers de vues. Certains ont même des millions.

La tendance a vu une augmentation du nombre de vidéos similaires publiées quotidiennement.

Certains créateurs de contenu ont affirmé qu’ils réalisaient les vidéos pour honorer la mémoire de ceux qui sont décédés.

Cependant, les détails ne sont pas toujours précis.

En raison d’un changement de politique TikTok en mars, l’application interdit désormais les deepfakes, ou médias synthétiques, des jeunes.

« Ils sont assez étranges et effrayants », a déclaré Paul Bleakley, professeur adjoint en justice pénale à l’Université de New Haven, à Rolling Stone à propos des vidéos.

« Ils semblent conçus pour déclencher de fortes réactions émotionnelles, car c’est le moyen le plus sûr d’obtenir des clics et des likes.

« C’est inconfortable à regarder, mais je pense que cela pourrait être le but. »

Cependant, il y a aussi des implications pour les membres de la famille des victimes.

« Quelque chose comme ça a un réel potentiel pour revictimiser les personnes qui ont déjà été victimisées », a déclaré Bleakley.

« Imaginez être le parent ou un parent de l’un de ces enfants dans ces vidéos d’IA.

« Vous allez en ligne, et dans cette voix étrange et aiguë, voici une image AI [based on] votre enfant décédé, entrant dans des détails très sanglants sur ce qui leur est arrivé.