Dans l’ensemble, les auteurs de l’étude ont constaté qu’environ 6 publications sur 10 ne mettaient en évidence que les avantages du slugging, tandis que seulement 2 sur 10 mentionnaient des risques possibles.

“Ce que nous avons trouvé n’était pas nécessairement de la désinformation, mais souvent un manque d’informations”, a déclaré Pagani. “La plupart du temps, il n’y avait tout simplement aucune inclusion de risques.”

Au-delà d’un risque accru d’acné faciale chez les patients sujets à l’acné, Pagani a déclaré qu’il existe également un risque que tout médicament topique pour la peau appliqué avant le slugging soit essentiellement piégé sous les onguents à base de pétrole, et donc potentiellement absorbé plus profondément – ​​et pendant de plus longues périodes. — que prévu à l’origine.

“Maintenant, le slugging est l’une des choses relativement inoffensives que l’on peut trouver sur TikTok”, a reconnu Pagani. “Mais même dans le cas de tendances de beauté pour la plupart bénignes, l’espoir est que les téléspectateurs obtiendront des informations précises provenant de sources fiables, des informations étayées par la science basée sur des données et des recherches. Parce que d’autres tendances ou produits de beauté peuvent certainement être plus potentiellement nocifs que quelque chose comme frapper.”

Les résultats ont été publiés récemment dans la revue Cliniques de dermatologie.

C’est cette question plus large qui préoccupe Kelly Garrett, directeur de la School of Communication de l’Ohio State University.

“Il n’est pas étonnant que les gens finissent par rechercher des informations sur la santé dans ces espaces numériques”, a déclaré Garrett, qui a souligné que les médias sociaux sont familiers, faciles à utiliser et peuvent être un moyen stimulant de faire de la recherche.

Et les professionnels de la santé ne sont pas les seuls fournisseurs d’informations utiles sur la santé. “Par exemple, une personne qui vit avec un diagnostic de cancer peut également avoir des informations importantes”, a déclaré Garrett.

Mais le problème, a-t-il noté, est que “sur les réseaux sociaux, les objectifs des créateurs de contenu ne sont pas toujours évidents.

“Les messages des prestataires de soins de santé sont souvent destinés à informer, mais d’autres créateurs peuvent être plus intéressés à fournir des divertissements, à persuader les consommateurs d’acheter quelque chose ou simplement à générer du trafic vers leur contenu”, a déclaré Garrett. “Les consommateurs qui comprennent mal les objectifs des créateurs peuvent également être induits en erreur sur le contenu.”

Tout cela signifie qu’il est essentiel que les utilisateurs des médias sociaux soient conscients des risques encourus lors de la recherche d’informations sur la santé en ligne, a déclaré Garrett, qui n’a pas participé à l’étude.