La tendance TikTok qui a déclenché une pénurie de médicaments contre le diabète

Variété surnommé Ozempic “le secret le moins bien gardé d’Hollywood – d’autant plus que ses utilisateurs les plus enthousiastes ne sont pas pré-diabétiques et n’ont pas besoin de la drogue”. Les riches et les célébrités dépensent entre 1 200 et 1 500 dollars par mois pour y avoir accès.

Comme cela arrive souvent, une utilisation très médiatisée a déclenché une tendance. Vidéos sur TikTok hashtagées #ozempic ont amassé plus de 275 millions de vues, et #ozempicweightloss a plus de 110 millions.

Cela soulève des inquiétudes quant à savoir qui, exactement, regarde ces vidéos et quel message ils reçoivent.

« Quarante-deux pour cent des Américains sont obèses et encore plus en surpoids. Cela affecte nos jeunes et nos adolescents », déclare Caroline Apovian, MD, codirectrice du Centre de gestion du poids et de bien-être du Brigham and Women’s Hospital de Boston. “Ils se tournent vers TikTok et d’autres médias sociaux pour obtenir de l’aide.”

Une nouvelle étude montre à quel point cela peut être dommageable : les chercheurs ont analysé 1 000 vidéos avec des hashtags liés à la nutrition, à l’alimentation et au poids, avec plus d’un milliard de vues combinées. Ils ont constaté que presque tous incluaient des messages glorifiant la perte de poids et la minceur.

Enfin, un médicament efficace pour perdre du poids

Ozempic est le nom de marque de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk pour le sémaglutide, qui agit en imitant une hormone naturelle connue sous le nom de GLP-1. Il voyage vers votre cerveau et vous aide à vous sentir rassasié avec moins de nourriture. Cela entraîne une perte de poids. Dans une étude de 68 semaines, le sémaglutide a aidé les gens à perdre en moyenne 15 % de leur poids corporel. Mais ce n’est pas un médicament miracle : encore faut-il changer ses habitudes alimentaires et rester physiquement actif.