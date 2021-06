Si les affaires de cœur nous font tous sentir des papillons dans le ventre, il n’est pas toujours facile de l’exprimer à la personne de son affection. Et tandis que l’on a souvent tendance à utiliser des indices subtils pour communiquer sa ressemblance, l’autre personne peut parfois ne pas comprendre les indices et de nombreuses histoires d’amour ont une fin possible avant même de commencer. La dernière tendance de Twitter « Quelles autres astuces voulez-vous ? » concerne toutes ces histoires. La tendance a reçu une réponse écrasante de personnes en ligne qui ont partagé toutes sortes de façons dont elles ont laissé tomber des indices sur leurs sentiments, mais le béguin n’a pas réussi à saisir le message subtil. Certains des tweets spirituels et amusants partagés par les internautes dans le cadre de cette tendance vous feront sûrement rire. Donc, pour certains, le partage du mot de passe Netflix était l’indice le plus clair, de nombreux garçons ont parlé d’abandonner PUBG.

Découvrez quelques-uns des Tweets partagés dans le cadre de cette tendance :

J’ai désinstallé pubg avant qu’il ne soit cool, quelles autres astuces voulez-vous?— Ishopnishad (@sarcamic_banda) 17 juin 2021

J’ai répondu à ton histoire et je t’ai même envoyé des mèmes, que veux-tu de plus d’indices ? — Rii. (@Riyaa_16) 16 juin 2021

Je réponds même à votre hmm et d’accord, quelles autres astuces voulez-vous – Jiya (@jiyaaren) 17 juin 2021

Je t’ai envoyé un texto en regardant un match de cricket. Que veux-tu de plus ? — Yogesh (@cricketYogesh) 17 juin 2021

Je retweete tous vos tweets, que voulez-vous de plus ?— M —‎Y ‏‏‎T ‏‏‎H (@whoraviyadav_) 17 juin 2021

Tinder et Zomato ont également rejoint le train en marche pour partager leur »Que voulez-vous de plus dans cette histoire.

J’ai écrit ce tweet pour vous rappeler d’avoir du chai, quelles autres astuces voulez-vous – zomato (@zomato) 17 juin 2021

J’ai répondu à toutes les parties de votre texte, que voulez-vous de plus ️— Tinder India (@Tinder_India) 17 juin 2021

Dans une autre tendance virale, les milléniaux s’étaient réunis pour partager leur histoire de nostalgie dans la tendance « Vous deviez être là » sur Twitter. Des vieux jeux vidéo aux émissions à succès et aux collations d’antan, les gens sont allés se promener dans les chemins de la mémoire tout en partageant leur contribution à la tendance virale.

Quelle serait votre histoire sur cette tendance?

