La tendance “préoccupante” des Bucks se poursuit contre l’une des pires équipes de la NBA

MILWAUKEE – Pat Connaughton et Brook Lopez ne se retrouvent pas souvent assis sur le banc des Bucks pendant un trimestre entier.

Depuis que leur temps ensemble à Milwaukee a commencé il y a cinq ans, l’un ou les deux se lancent dans le jeu et essaient de faire bouger les choses. Ce n’était cependant pas le cas lors de la défaite 138-109 de vendredi contre les Charlotte Hornets (11-29). Aucun des deux n’a joué dans le quatrième quart-temps. Alors qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre sur le banc, frustrés par une autre mauvaise performance, ils ont essayé de comprendre pourquoi ils se faisaient battre facilement par l’une des pires équipes de la NBA.

Leur enquête a commencé à la ligne des 3 points, qui peut souvent être le coupable d’une éruption de la NBA, mais un rapide coup d’œil au tableau de bord a montré que les deux équipes étaient relativement proches en termes de précision à 3 points. Les deux équipes ont terminé le match avec 20 sur 48 derrière la ligne des 3 points. Les nombres de rebonds offensifs pour les deux équipes étaient également relativement proches, les Bucks capturant 12 rebonds offensifs contre les 13 des Hornets, mais les Hornets ont marqué deux fois plus de points sur leurs opportunités de deuxième chance (24 à 11).

Mais ensuite, les joueurs l’ont trouvé.

“La statistique que j’ai vue quand j’étais assis là dans le coin supérieur gauche (du tableau de bord) est qu’ils avaient 32 points de retard sur les chiffres d’affaires et nous en avions un ou deux ou tout ce que nous avons fini avec”, a déclaré Connaughton. « Je pense que pour nous, quand une équipe est chaude offensivement, nous devons faire les petites choses. … Pour nous, c’est une excellente expérience d’apprentissage car ce n’est pas notre attaque, ce n’est pas notre défense. C’est comment nous nous assurons collectivement que nous faisons ces petites choses. Nous jouons avec notre puce sur notre épaule. Nous sommes physiques. Mais ils ont obtenu un rebond offensif, ils ont obtenu un point de rupture rapide, ils ont trouvé des moyens de marquer le ballon avec les possessions supplémentaires que nous leur avons données et que nous ne pouvons pas nous permettre de donner.

Vendredi, comme l’a souligné Connaughton, les Bucks n’ont pas égalé l’effort des Hornets et ont perdu facilement au tableau de bord. Depuis qu’ils ont abandonné leur match du 15 décembre contre les Grizzlies par un score de 142-101, les Bucks ont perdu quatre matchs par 20 points ou plus. Lors des deux premières saisons de l’entraîneur-chef Mike Budenholzer avec les Bucks, ils ont perdu par 20 points ou plus à deux reprises seulement. Au cours de la saison 2020-21, qui s’est terminée par un championnat NBA, ils ont perdu quatre fois par 20 points ou plus.

Sous Budenholzer, les Bucks n’ont pas beaucoup perdu, et quand ils l’ont fait, ce n’est généralement pas de loin. Et maintenant, ils ont perdu quatre matchs de 20 points ou plus lors de leurs 12 derniers matchs.

“Il y a probablement des thèmes communs”, a déclaré Budenholzer à propos de ces quatre grosses pertes du mois dernier. “Défensivement, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir des arrêts dans ces matchs. Nous nous sommes creusés un grand trou au début de ces matchs. Nous n’avons tout simplement pas atteint ce qu’il faut pour être compétitif dans un match de la NBA à plusieurs reprises maintenant, et c’est préoccupant.

Bien que Budenholzer puisse exprimer les choses différemment à huis clos et qu’il soit impossible de savoir ce qu’il a dit ou non au cours des cinq dernières années, il n’utilise pas souvent l’étape de la conférence de presse d’après-match pour faire des déclarations aussi définitives sur les performances de son équipe après une perte. Et il est difficile de lui reprocher une telle déclaration. Après un début de saison de 9-0, les Bucks ont été une équipe de 0,500 (14-14) et ont perdu six de leurs neuf derniers matchs depuis cette défaite déséquilibrée à Memphis.

« L’une des choses que nous avons très bien faites, surtout au cours de mes premières années ici, c’est que peu importait qui était dans le jeu; nous avions des gars qui jouaient exactement de la même manière », a déclaré Connaughton. «Nous avons essayé d’obtenir le meilleur coup que nous pouvions et nous avons essayé de défendre nos fesses et nous avons joué avec une puce sur notre épaule. Et je pense que, personnellement, c’est l’identité que nous devons trouver et c’est de là que viendra la cohérence, et je pense que c’est ce qui nous a un peu manqué.

Les Bucks n’étaient tout simplement pas aussi concentrés qu’ils auraient dû l’être pour remporter une victoire vendredi. Ce chiffre d’affaires précoce de Giannis Antetokounmpo en est un bel exemple :

Les équipes lancent régulièrement des défenses indésirables sur Antetokounmpo, et à son crédit, Antetokounmpo a parfaitement lu le jeu. Alors qu’il faisait marcher le ballon sur le sol, il s’est rendu compte que les Hornets faisaient quelque chose de drôle et il devait diagnostiquer comment le battre. Il a vu la passe à Lopez, mais il l’a ensuite lancée trop bas, ce qui a permis à LaMelo Ball de mettre la main dessus. Le chiffre d’affaires lui-même n’était pas terrible, mais Antetokounmpo a ensuite laissé Terry Rozier le dépasser pour un seau facile.

Les Bucks ont commis 17 revirements et les Hornets ont marqué 35 points sur ces revirements. Les Hornets ont récolté un record de franchise de 51 points au premier quart, et une grande partie de celui-ci a marqué sur chaque possession après les cinq revirements des Bucks au premier quart.

“Je pense que philosophiquement, les revirements sont une agression”, a déclaré Budenholzer. “Les roulements, c’est quand vous essayez de créer des opportunités pour vos coéquipiers. Ils peuvent arriver. Jamais encouragé, mais c’est quelque chose qui peut arriver et en fait le signe de certaines choses positives. Lorsque nous le jetons et le donnons, peut-être que nous sommes indécis, que nous ne sommes pas forts, que nous ne sommes pas agressifs et que le ballon est vivant et qu’ils marquent, nous avons besoin de moins d’eux. Nous en avons parlé et en avons parlé. Nous devons juste nous améliorer avec ça.

Le match de vendredi a été une performance inhabituellement médiocre d’Antetokounmpo, qui a récemment connu une séquence historique. Il n’a jamais trouvé de rythme et a terminé ses 22 minutes avec seulement neuf points et quatre rebonds. C’était la première fois qu’il ne réussissait pas à marquer à deux chiffres depuis le 29 décembre 2020. Et c’était le premier match qu’Antetokounmpo n’enregistrait pas de passe décisive depuis le 8 février 2021.

“En fin de compte, il y a au moins quelques layups faciles et à pourcentage élevé que je prends neuf sur 10 (fois), il va tirer un pourcentage extrêmement élevé ; il en a manqué inhabituellement quelques bons », a déclaré Budenholzer. “Je suis sûr que nous avons raté beaucoup d’occasions ou que nous n’avons pas converti sur les passes qu’il a faites, et c’est ce qui arrive quand vous êtes mal battu.”

Au crédit des Hornets, quand Antetokounmpo a raté un lay-up inversé au début du match, ils étaient prêts à courir et ont trouvé Ball un pointeur ouvert à 3 points.

Et il ne s’agissait pas seulement de courir le sol. Les Hornets ont été opportunistes à bien des égards au premier quart alors que le malaise des Bucks leur a donné des chances d’en profiter.

Mason Plumlee a battu les Bucks sur la vitre offensive au premier quart. Au moment où Budenholzer a appelé un temps mort après le pourboire ci-dessus avec 4:19 à faire au premier quart, Plumlee avait déjà enregistré quatre de ses cinq rebonds offensifs, et ces quatre opportunités de deuxième chance ont directement contribué à huit points supplémentaires. Son travail sur le verre offensif n’était qu’un autre exemple des Bucks ne correspondant pas à l’énergie de Charlotte au premier trimestre.

Après que les Bucks aient abandonné le quart de 51 points, ils ont affronté les Hornets presque à égalité jusqu’au bout, mais comme Budenholzer l’a succinctement expliqué après le match, cela “n’a pas d’importance”. Les Bucks ont été durement battus au premier quart et n’ont jamais trouvé le moyen de lancer un coup de poing correspondant pour réduire sérieusement le déficit massif devant eux.

Dans le vestiaire après le match, le groupe de vétérans était calme, mais la défaite frustrante semble avoir incité l’équipe à suggérer les actions nécessaires pour régler sa situation actuelle.

“J’ai l’impression que nous avons déjà vécu des situations comme celle-ci, donc il n’y a pas de quoi paniquer”, a déclaré le meneur des Bucks Jrue Holiday (12 points, quatre passes en 19 minutes). “Je pense que, pour l’essentiel, il s’agit de nous réunir et de nous asseoir sérieusement et de parler des prochaines étapes et de ce que nous devons faire pour que des choses comme celle-ci ne se reproduisent plus.”

Peu importe qui a été sur la touche ou sur le terrain, de telles performances sont bien en deçà de la norme que les Bucks se sont fixée au cours des quatre dernières saisons. La grande question est maintenant : que vont-ils faire à ce sujet ?

(Photo: Stacy Revere / Getty Images)