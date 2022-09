La tendance Kala Chashma continue de régner sur Internet et ces vidéos en sont la preuve

La chanson très appréciée Kala Chashma du film Baar Baar Dekho de Katrina Kaif et Sidharth Malhotra est devenue la préférée des gens au-delà des frontières. Des célébrités de Bollywood aux acteurs hollywoodiens en passant par les personnages de dessins animés, tout le monde a été vu jouer sur le numéro plein d’entrain. Kala Chashma a fait un retour sur Internet, et de manière inédite. Récemment, plusieurs nouvelles vidéos de personnes dansant sur cette chanson ont vu le jour.

Filles jouant au volley-ball

Récemment, une vidéo montrant un groupe de filles dansant sur la chanson entraînante dans ce qui semble être leur école a fait surface sur Internet. La vidéo a été téléchargée sur Instagram par une page de divertissement. Le clip montre des filles dansant sur les rythmes de Kala Chashma tout en jouant au volley-ball sur un terrain de volley-ball. La vidéo a volé des cœurs sur Internet pour sa créativité et a suscité des éloges dans la section commentaires des téléspectateurs. L’un d’eux a dit: “Je n’ai pas vu cela venir, je ne l’ai pas vu venir.” «Nous, en tant qu’Indiens, approuvons. Vous avez gagné », a écrit un autre utilisateur. L’un d’eux a ajouté: “Cette tendance devient incontrôlable.” Un utilisateur a également écrit “Smooth”.

Regardez ici :

Peppa Pig

Une vidéo TikTok partagée sur Twitter montre quatre personnes en costume de Peppa faisant les mouvements de Kala Chashma dans ce qui semble être une sorte de fête pour enfants. Résumant l’imprévisibilité de tout cela, l’utilisateur de Twitter @Kav_kaushik a écrit: “J’espère vraiment que c’est le pipeline d’évolution du crabe des mèmes. tous les algorithmes convergent finalement vers une troupe de danse bollywood peppa pig. Regarder la vidéo:

J’espère vraiment que c’est le pipeline d’évolution du crabe des mèmes. tous les algorithmes convergent enfin vers une troupe de danse bollywood peppa pig pic.twitter.com/H3GJAtVoJ6 – kav (@Kav_Kaushik) 21 août 2022

Demi Lovato et Jimmy Fallon

Demi Lovato et Jimmy Fallon secouant une jambe au numéro de danse à succès de Sidharth Malhotra et Katrina Kaif ont laissé Internet perplexe. La musicienne est apparue dans The Tonight Show de Fallon pour promouvoir son album. Elle a également été vue en train de jouer à des jeux, de livrer une interprétation musicale de Substance et de célébrer leur prochain anniversaire. En outre, l’émission de chat populaire s’est tournée vers les médias sociaux pour donner aux fans un aperçu de l’hôte et du spectacle de danse impromptu de Lovato, cependant, c’est la piste desi qui a volé toute la vedette, laissant les fans indiens se réjouir complètement.

Dans la vidéo partagée par The Tonight Show, Demi Lovato peut être vue en train d’attendre Fallon alors que les rythmes originaux de Kala Chashma commencent à jouer en arrière-plan. L’hôte fait une entrée fringante dans un costume gris alors qu’il excitait Demi et leur groupe pour une session de danse rapide. Cependant, dès que Fallon prend le devant de la scène, il trébuche et tombe à plat sur le sol. Le moment laisse Demi et leur groupe inquiets et choqués, mais tout devient drôle lorsque Fallon fait des mouvements sympas au sol, y compris une vague.

Regarde:

Une vidéo de Team India secouant une jambe à Kala Chashma a été publiée sur les réseaux sociaux, et les fans n’ont pas pu s’empêcher de le remarquer. D’une part, Kishan a mis ses chaussures de danse et a livré une performance et demie.

Célébration gagnante par l’équipe de l’Inde. pic.twitter.com/ccVQEDppoc — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 22 août 2022

Kala Chashma a été composée à l’origine par Prem Hardeep et Kam Dhillon, le rappeur Badshah a recréé la chanson pour le film. La chanson est écrite par Amrik Singh et Kumaar. À sa sortie, ce numéro au rythme effréné chanté par Neha Kakkar, Badshah et Amar Arshi est devenu très apprécié et continue de dominer la liste de lecture de la fête d’une majorité d’Indiens.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici