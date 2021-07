La tendance ‘Jannal Twitter’ ouvre une vue parfaite sur de magnifiques fenêtres en Inde

Les tendances Twitter sont un moyen amusant de réunir des internautes qui partagent un intérêt commun. La dernière tendance qui rassemble les tweeples est la tendance Jannal. Jannal est le mot tamoul et malayalam pour fenêtre et à travers ce récent hashtag tendance sur le site de microblogging, Twitter indien montre à quel point ils aiment les fenêtres et les vues qu’elles offrent. Des fenêtres qui font entrer la lumière du soleil dans la chambre aux fenêtres qui offrent une vue plongeante sur une vaste ville italienne, la dernière tendance de Twitter propose une myriade de photos pour tout le monde. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux :

Partageant cette vue jannale sur Twitter, un utilisateur a montré comment la fenêtre de sa chambre lui offre une vue sur le ciel nocturne et embrasse le soleil du matin. L’internaute a tweeté, « un coin pour s’installer et regarder la Lune/TV. Presque comme la couchette supérieure du bus couchette BLR – Chennai se sent .. «

Une autre vue pittoresque partagée par un utilisateur sur la plate-forme de médias sociaux montrait un lac apaisant entouré de petits bâtiments autour de ses rives. Une image similaire de jannal partagée par un autre utilisateur montrait une vue digne d’un fond d’écran. La fenêtre carrée peinte en bleu vif s’intègre parfaitement dans un mur de couleur blanc cassé avec son cadre entouré d’un grimpeur vert.

La tendance a certainement montré à quel point certains internautes sont des photographes talentueux. Comme ce tweet qui a capturé la silhouette d’un chat derrière la fenêtre en verre givré.

Pour ceux qui ont des maisons en hauteur, leur vue sur le jannal offre une vue tranquille sur les collines. Sous-titrant cette photo, un utilisateur a écrit : « Jannal Twitter un sauveur pendant la pandémie. »

Une autre photo montrait un commerçant assis à la porte de son magasin alors que la fenêtre à côté présentait les produits à vendre. La légende de cette photo disait: « Jannal Twitter Un propriétaire de magasin fier, autonome et âgé et toute sa boutique dans une vitrine. »

Pour les voyageurs, la tendance Twitter de Jannal a offert l’occasion de partager les vues pittoresques capturées du monde entier. Comme cette photo qui donne un aperçu de la ville de Florence, en Italie, et qui peut enflammer votre envie de voyager.

Quelle est la vue depuis votre fenêtre ?

