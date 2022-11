La tendance Instagram ‘Themma Themma’ met les jeunes du Tamil Nadu en difficulté à cause de mouvements de ‘poussée’

Onze jeunes de Thoothukudi ont été critiqués sur les réseaux sociaux après avoir fait publiquement une danse avec poussée sur la chanson virale “Themma Themma Themmadikatte”. La chanson a stimulé les bobines Instagram dans le cadre d’une tendance où un groupe de personnes exécutent ensemble les pas de danse en mouvement de poussée. Une vidéo virale montrait le groupe de jeunes participant à la tendance autour d’une borne à selfie à Thoothukudi et aussi autour d’une fontaine.

Les jeunes ont été accostés par la police qui les a retrouvés grâce à leur adresse Internet. Ils ont été remis à leurs parents après avoir reçu un avertissement, a rapporté Tamil News18. Les jeunes, qui sont étudiants, ont été mis en garde par la police contre la diffusion de telles vidéos à l’avenir. Après avoir été confrontés à la police, les jeunes se sont excusés et ont promis de ne plus refaire de telles vidéos. Une vidéo de leurs excuses devient également virale sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs de Twitter ont critiqué le comportement du groupe. “C’est juste malade. Qu’est-ce qui se passe ? L’Inde a tellement de potentiel. J’espère que l’avenir de l’Inde ne le gâchera pas”, a écrit un utilisateur vexé.

C’est juste malade. Que diable se passe-t-il ? L’Inde a tellement de potentiel. J’espère que l’avenir de l’Inde ne le gâchera pas. https://t.co/9zunli6JNp — Jiten Parmar (@jitenkparmar) 22 novembre 2022

Récemment, avec TikTok et Instagram Reels donnant une impulsion à une gamme de tendances, de nombreuses personnes se sont demandé où tracer la ligne. Par exemple, TF Vasan, 22 ans, YouTuber et motard populaire de Coimbatore au Tamil Nadu, est récemment passé sous le radar des flics du Tamil Nadu pour ses publications sur les réseaux sociaux. Vasan compte des millions d’abonnés sur YouTube. Le jeune YouTuber a fêté son anniversaire dans la ville de Coimbatore en juillet, et la circulation locale a été impactée à cause des jeunes qui s’y sont rassemblés pour le voir. Il a une énorme base de jeunes fans et a conduit ses vélos coûteux dans de nombreux endroits, dont le Népal et le Ladakh, se faisant souvent rôtir pour ses excursions.

Le rassemblement d’anniversaire a été suivi par une foule bruyante, lui donnant l’apparence d’un festival. Le grand public a même d’abord pensé qu’un acteur célèbre provoquait le tapage.

