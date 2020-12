Une tendance inquiétante de TikTok consistant à capturer des mouettes avec des serviettes de plage balaie le monde.

Une vidéo récente filmée sur l’application populaire montre un homme à Geelong, dans la région de Victoria, attrapant l’oiseau involontairement sur une plage.

La mouette en détresse a crié au bord de la plage jusqu’à ce qu’il la libère finalement, au grand amusement de ses amis.

Une autre vidéo de TikTok montrait une femme se cachant sous une serviette de plage alors qu’elle était allongée dans un trou qu’elle avait creusé sous le sable.

Lorsqu’une mouette a atterri sur la serviette, elle l’a capturée brièvement avant de la laisser s’envoler.

La tendance bizarre est devenue virale à l’échelle internationale après que la star américaine de TikTok Reese Kropp ait accumulé plus de 62 millions de vues lorsqu’elle a attrapé une mouette en août.

Le Dr Bethany Hoye, chercheur à Silver Gull de l’Université de Wollongong, a déclaré que la tendance est «particulièrement préoccupante» car elle présente un risque pour la sécurité des oiseaux.

« La personne faisant le piégeage ne peut pas voir l’oiseau et pourrait l’assommer ou casser une aile avec ses bras », a-t-elle déclaré à Yahoo.

Le Dr Hoye a déclaré qu’il était illégal de piéger une mouette sans permis, même si elle était lâchée peu de temps après.

« Ce processus vise à protéger le bien-être des animaux – il vérifie que quiconque manipule des animaux sauvages est formé à le faire et capture les animaux dans un but précis et justifié », a-t-elle déclaré.

«Et non, une vidéo TikTok ne compte pas comme une raison légitime.