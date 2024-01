La tendance fitness « marche arrière » a pris le dessus – les experts disent que cela vaut la peine d’essayer

Aptitude



Marcher à reculons sur des tapis roulants est la dernière tendance de TikTok – et certains experts sont tout à fait favorables.

Quelques professionnels de la santé vraiment sauvegardez celui-ci.

La « marche entre filles chaudes » (mieux connue sous le nom de simple marche, parfois sans écouteurs) a envahi TikTok il y a plus d’un an, mais maintenant, certains amateurs de fitness en ligne ont tourné à 180° sur la tendance santé – littéralement.

La chose la plus cool que vous puissiez faire est de marcher à reculons sur un tapis roulant sans vous planter le visage ni vous envoler dans un équipement d’exercice à proximité – et des extraits de celui-ci ont près de 2 millions de vues.

Cependant, cette tendance de la marche rétrograde ou rétro n’est pas dénigrée par les experts en fitness. En fait, certains y trouvent une grande valeur.

« En marchant à reculons, vous renforcez tous les muscles de vos genoux que vous n’utilisez pas quotidiennement » a dit @Kali.Otun ergothérapeute qui prêche l’entraînement.

“Cela augmente la stabilité de votre genou et évite tout type de blessure”, a-t-elle ajouté.

Recherche de 2019 ont même découvert que la « marche rétro » était bénéfique pour les personnes souffrant d’arthrose du genou.

Le mouvement initialement gênant n’a pas besoin de se produire pendant une longue période pour récolter des bénéfices – il peut plutôt être effectué par vagues courtes, selon l’entraîneur personnel Michael Hamlin, qui a ajouté qu’il s’agit également d’un excellent entraînement des quadriceps.

“De plus, marcher à reculons peut améliorer l’équilibre et la proprioception, car cela oblige le corps à bouger de manière atypique, améliorant ainsi la conscience spatiale et la coordination”, Hamlin dit à Agitation.

Il s’est également vanté du fait qu’il peut également y avoir des « avantages cognitifs » à marcher à reculons.

“Cela nécessite une attention et une concentration accrues, ce qui stimule potentiellement le cerveau”, a ajouté Hamlin.

D’autres experts – dont Grayson Wickham, physiothérapeute au Lux Physical Therapy and Functional Medicine de New York – affirment que la marche rétro peut également éviter une grande partie des tensions quotidiennes sur le corps.

“Le corps s’adapte aux positions, aux mouvements et aux postures que vous faites le plus souvent”, Wickham a dit à CNN.

« Cela peut entraîner des tensions musculaires et articulaires, ce qui entraîne une compensation articulaire, ce qui entraîne une usure des articulations, puis des douleurs et des blessures. Plus nous pouvons ajouter des mouvements variés à nos activités quotidiennes ou à la salle de sport, c’est d’autant plus bénéfique pour le corps.











